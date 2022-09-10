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Две сестры спасли от гибели раненого пенсионера на дороге в Новосибирске

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI
Две жительницы Новосибирска спасли 62-летнего пенсионера, лежащего на дороге с пробитой головой. Оказалось, мужчина шел из больницы, упал в обморок по пути домой и ударился.
«Мы ехали с сестрой на машине по городу и увидели два автомобиля, а на земле пожилого мужчину. Подумали, что его сбили, а оказалось, что он шел из больницы и упал – голова закружилась. Мы позвонили в скорую, где нам ответили, что машин нет. Тогда мы начали действовать сами», - рассказала Atas.info одна из сестер Нелли.

Одна из сестер на ходу остановила проезжающую мимо машину медиков. Буквально выбежала им на встречу и перегородила путь.

«В салоне был другой пациент, но у нас тоже больной мужчина на руках. Фельдшеры всё поняли и оперативно оказали ему помощь, потом увезли в больницу. Там дедушку зашили и отправили домой, мы вызвали ему такси», - пояснила девушка.

Девушки-героини благодарят за помощь бригаду скорой помощи на автомобиле Е 752 РВ 154. А вот персоналом больницы №2 они остались недовольны из-за того, что те отпустили больного мужчину домой в таком состоянии.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Дороги
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