Две сестры спасли от гибели раненого пенсионера на дороге в Новосибирске

«Мы ехали с сестрой на машине по городу и увидели два автомобиля, а на земле пожилого мужчину. Подумали, что его сбили, а оказалось, что он шел из больницы и упал – голова закружилась. Мы позвонили в скорую, где нам ответили, что машин нет. Тогда мы начали действовать сами», - рассказала Atas.info одна из сестер Нелли.
Одна из сестер на ходу остановила проезжающую мимо машину медиков. Буквально выбежала им на встречу и перегородила путь.
«В салоне был другой пациент, но у нас тоже больной мужчина на руках. Фельдшеры всё поняли и оперативно оказали ему помощь, потом увезли в больницу. Там дедушку зашили и отправили домой, мы вызвали ему такси», - пояснила девушка.
Девушки-героини благодарят за помощь бригаду скорой помощи на автомобиле Е 752 РВ 154. А вот персоналом больницы №2 они остались недовольны из-за того, что те отпустили больного мужчину домой в таком состоянии.