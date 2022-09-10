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Новосибирцы пережили взрыв газа в доме, смерть Елизаветы II и дорогие билеты на КХЛ

Сегодня, 11:47
Фото: ХК Сибирь/ГУ МЧС НСО
Эта неделя началась с происшествия в Новосибирске. В доме на Красносельской взорвался газовый котел – благо все выжили, а чуть позже мир погрузился в траур по королеве Елизаветы II, и тут некоторые сибиряки показали, что скорбеть не умеют. Их печалила лишь дороговизна билетов на хоккей.

Взрыв газа произошел в доме на 8 квартир по улице Красносельской в Новосибирске 5 сентября. К счастью, все 23 жильца успели выбежать на улицу и спастись. Сейчас в обстоятельствах этого происшествия разбираются правоохранители. Власти обдумывают, как и куда переселить жителей.

В то же время в Новосибирске стартовала продажа билетов на матчи «Сибири» в КХЛ. Представители клуба надеялись на дикий ажиотаж, однако этого не произошло. Места на трибуне распродавались скудно из-за дороговизны – так сказали болельщики. Специалисты сравнили их стоимость в других регионах Сибири и результат их огорчил.

А вот смерть знаменитой долгожительницы, британской королевы Елизаветы II не тронула за душу суровых сибиряков. В соцсетях они устроили буквально «танцы» на ей похоронах: критиковали монархическую власть, шутили над «избалованностью» королевы и многим другим.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск
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