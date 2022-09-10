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Подведены итоги первого дня голосования за депутатов в Новосибирской области

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Общественная палата Новосибирской области сообщила об итогах первого дня довыборов депутатов Заксобрания региона, 9 сентября. Самыми активными по явке оказались жители Здвинска.

Наблюдатели избирательного округа № 4 отметили явку свыше 20%, из них голоса за кандидатов отдали 13,5 % избирателей. На участке 10 округа около 10% проголосовавших.

Председатель штаба Галина Гриднева сообщила, что никаких нарушений выявлено в первый день не было. Несколько спорных моментов присутствовало, но всё разрешилось.

Напомним, в Новосибирской области начались довыборы депутатов Законодательного Собрания региона. Для голосования открыли 155 избирательных участков. Оно продлится до 11 сентября 2022 года.

 

#Алина Шефер#Выборы#Политика#Новосибирск
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