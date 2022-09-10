Подведены итоги первого дня голосования за депутатов в Новосибирской области

Наблюдатели избирательного округа № 4 отметили явку свыше 20%, из них голоса за кандидатов отдали 13,5 % избирателей. На участке 10 округа около 10% проголосовавших.
Председатель штаба Галина Гриднева сообщила, что никаких нарушений выявлено в первый день не было. Несколько спорных моментов присутствовало, но всё разрешилось.
Напомним, в Новосибирской области начались довыборы депутатов Законодательного Собрания региона. Для голосования открыли 155 избирательных участков. Оно продлится до 11 сентября 2022 года.