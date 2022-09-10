Ретроградный Меркурий в сентябре-октябре 2022: когда период, чем опасен

Ретроградный Меркурий – это космическое явление, некая иллюзия того, что планеты движутся в обратном направлении. В этот период некоторые жители Земли могут почувствовать упадок сил и заторможенность. Обычно, когда что-то идет не так – всё падает из рук, участились ДТП и конфликты в обществе – многие винят в этом именно Меркурий ретроградный.