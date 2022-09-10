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Ретроградный Меркурий в сентябре-октябре 2022: когда период, чем опасен

Сегодня, 09:05
Фото: https://indubala.ru
Ретроградность Меркурия в 2022 году люди уже ощущали зимой и весной, следующий период начнется с 10 сентября. Он длится 21 день. Рассказываем, чем опасно это явление, каким знакам Зодиака стоит быть осторожнее в первую очередь.

Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградный Меркурий – это космическое явление, некая иллюзия того, что планеты движутся в обратном направлении. В этот период некоторые жители Земли могут почувствовать упадок сил и заторможенность. Обычно, когда что-то идет не так – всё падает из рук, участились ДТП и конфликты в обществе – многие винят в этом именно Меркурий ретроградный.

Фото: Википедия

По мнению специалистов, такое явление остро чувствуют метеозависимые люди. Но им ничего особо не угрожает, хотя астрологи в этом не уверены. По их мнению, в период ретроградности придется не сладко некоторым знакам Зодиака – но об этом позже.

Меркурий ретроградный 2022: даты, когда закончится?

Это астрономическое явление начнется 9-10 сентября в 2022 году и продлится до 2 октября. Однако полностью ретроградную зону Меркурий покинет только 16 октября.

Следующий период стартует 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

Фото: Википедия

Ретроградный Меркурий: кому стоит особенно опасаться этот период, чего делать нельзя?

Под влияние ретроградности попадают следующие знаки Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Лев, Рак, Дева, Весы. Им советуют не планировать что-то крупное в это время. В частности, покупки недвижимости, открытие бизнеса, подписание контрактов.

  • Лучше не менять работу
  • Не посещать косметологов и не планировать другие операции
  • Не рекомендуется планировать свадьбу
  • Затевать ремонт

Ретроградный Меркурий: что можно делать?

В период ретроградности необходимо соблюдать порядок. Людям советуют разобрать и избавиться от ненужных вещей, держать дом в чистоте.

Также это лучшее время для того, чтобы наладить отношения с родными и близкими. Ссор стоит избегать.

Время можно посвятить и себе – съездить в отпуск, сходить в спортзал. Также рекомендуют заняться поиском потерянных вещей.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Космос
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