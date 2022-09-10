Туроператоры назвали Абхазию самой дешевой для пляжного отдыха в сентябре 2022

«Новые известия» выяснили, что путевки в Абхазию и Сочи с 12 по 18 сентября дешевле августовских на 6,5% и 5,5%. Например, съездить в республику на двоих (10 ночей) обойдется с перелетом, проживанием и отелем с завтраком в 41,5 тысячи рублей, в Сочи – 54 тысячи рублей.
При этом отдых в Турции обойдется россиянам намного дороже – не меньше 99 тысяч рублей. Однако там туристический сезон будет длиться дольше, а вот на российских курортах сезон уже заканчивается.
Самыми дорогими для полетов – ОАЭ, Байхрейн и Египет – на отдых там уйдет от 150 до 200 тысяч рублей. Тоже самое касается Таиланда, Шри-Ланки, Сейшел и Мальдив.