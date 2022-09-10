atas.info
ГлавноеВсе новости

Туроператоры назвали Абхазию самой дешевой для пляжного отдыха в сентябре 2022

Сегодня, 19:53
Фото: 1MI
Ассоциация туроператоров Россия назвала Республику Абхазия самым дешевым местом для отдыха на пляже в сентябре 2022 года.

«Новые известия» выяснили, что путевки в Абхазию и Сочи с 12 по 18 сентября дешевле августовских на 6,5% и 5,5%. Например, съездить в республику на двоих (10 ночей) обойдется с перелетом, проживанием и отелем с завтраком в 41,5 тысячи рублей, в Сочи – 54 тысячи рублей. 

При этом отдых в Турции обойдется россиянам намного дороже – не меньше 99 тысяч рублей. Однако там туристический сезон будет длиться дольше, а вот на российских курортах сезон уже заканчивается.

Самыми дорогими для полетов – ОАЭ, Байхрейн и Египет – на отдых там уйдет от 150 до 200 тысяч рублей. Тоже самое касается Таиланда, Шри-Ланки, Сейшел и Мальдив.

#Александр Кондратьев#Общество#Россия#Туризм#Внутренний туризм
Подпишитесь
Рецепты, русский мир и селфи: как новосибирские политики ведут соцсети
Вчера, 16:47
Принц Чарльз стал новым королем Великобритании: почему его имя теперь Карл III
Вчера, 12:38
Жилые дома попали в санитарную зону Клещинского кладбища – их могут снести
Вчера, 16:05
«На новой арене будут стоить еще больше» - болельщики ХК «Сибирь» о ценах на билеты
Вчера, 18:05
"Преступление государственное": депутаты о концессии стройки семи поликлиник
Вчера, 14:05
Грибники пожаловались на автоворов в лесах Новосибирской области
Вчера, 16:59