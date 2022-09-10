В Новосибирске появился фотограф, кидающий клиенток на деньги

Все обратившиеся к журналисту сайта пострадавшие женщины в один голос говорят, что фотограф вела себя с ними очень культурно и доброжелательно. Однако, когда дело доходило до отправки фотографий клиентам после съемки, девушка либо исчезала, либо «язвила и качала свои права».
«Больше трех месяцев я в деле с Дианой. Увидела как-то её аккаунт в соцсети, подписалась, потому что понравились ей работы. Недавно заметила на её странице акцию – фотосессия за 1 000 рублей и записалась. Работает фотограф по 100% предоплате. Мы пообщались, она была очень доброжелательна. Я ей деньги скинула и стала ждать день встречи – это длилось вечно… Девушка постоянно придумывала отмазки, то погода не важная для съемки, то кто-то у неё заболел или место теперь не подходит. Одни переносы. Спустя несколько дней она всё же позвала на фотосессию, и я пошла с ребенком, потому что не с кем было оставить – пришлось доплатить ещё 500 рублей. Продлилось всё около 10 минут, ну раз акция, я подумала – это нормально. Мне понравилось с ней работать, и я прикупила ещё одну съемку за 2 500. И буквально в тот же день я порекомендовала этого специалиста своей подруге из Томска, она была здесь проездом и тоже хотела сходить – и успела внести предоплату. Теперь понимаю, как ошиблась…», - рассказала обманутая клиентка Анна Ч.
На встрече фотограф заверила Анну, что скинет исходники вечером, но этого не случилось. Долгожданные кадры клиентка не увидела даже спустя месяц и всё это время она заваливала мастера сообщениями с требованиями скинуть фотографии или вернуть деньги.
«Она меня водила кругами с этими фотографиями. Путалась всё время, то говорила, что я должна выбрать несколько на обработку сама, потом якобы она ошиблась, выбирать будет сама и что-то в этом духе - когда пришлет, тогда пришлет. Срок был дан 2 недели, а когда он подошел к концу, началась кормёжка «завтраками» по новому кругу. Устав от всего этого, я попросила вернуть деньги. Мне, конечно, было отказано, а я даже на вторую съемку к ней ещё не ходила. Сейчас я заблокирована на её страницах в соцсетях. После такого игнора написала 28 августа на девушку заявление в полицию, его уже приняли к рассмотрению», - поделилась сибирячка Анна.
Наша собеседница оказалась не единственной жертвой фотографа Дианы. Как выяснилось, на неё пишут жалобы в соцсетях обманутые клиенты с 2020 года. Их истории похожи на ту, что рассказала Анна.
Тогда обманутые дамы заявляли о факте мошенничества в полицию, обращались коллективно и по отдельности. Всего набралось порядка 10 клиенток, которых «кинула» на деньги этот фотограф.
«Когда эта девушка обманула меня, я начала искать о ней отзывы и другую информацию в интернете. Наткнулась на группу «Чёрный список» во «ВКонтакте», где о ней уже давно многие пишут. Нашла там коллег, так сказать, по несчастью. Я Диане писала и говорила, что она ведет мошеннические дела – это 159 статья УК РФ. Предупреждала, что пойду в полицию. По началу она не боялась, продолжала так себя вести, а на днях вернула мне деньги. Но другим девочкам нет. Это может тянуться до полугода, я уже знаю и такие истории. Тут надо просто наседать и чуть ли не выпрашивать ежедневно», - поделилась своей историей с Atas.info другая жительница Новосибирска Наталья.
С ней фотограф обошлась аналогично – долго тянула с датой фотосессии, не хотела скидывать обработанные кадры и придумывала законы, по которым не желала возвращать деньги. И, только узнав о осведомленности Натальи в законодательстве, отступила.
«Поэтому она берет за свою работу такие маленькие суммы, придумывает акции, чтобы было легче обмануть. Я общалась со многими девушками, которые давно попадались на её уловки – они просто закрывали глаза на это в конце концов, когда понимали, что справедливости не будет, да и потеря не большая. Обманутых в итоге стало куда больше, и мы не отступим уже. Дело ведь даже не в деньгах, а в отношении к людям. Не хотим мы, чтобы кто-то ещё пострадал», - решительно заявила девушка.
Редакция Atas.info отправила запрос в ГУ МВД Новосибирска с просьбой рассказать, сколько заявлений поступало на данного фотографа от клиентов за последние годы и были ли приняты какие-либо процессуальные решения.
Отметим, по ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», за неоказанные услуги срок возврата средств потребителю - 10 календарных дней. Исчисление срока начинается с момента получения исполнителем претензии.