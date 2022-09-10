В Новосибирске появился фотограф, кидающий клиенток на деньги

Все обратившиеся к журналисту сайта пострадавшие женщины в один голос говорят, что фотограф вела себя с ними очень культурно и доброжелательно. Однако, когда дело доходило до отправки фотографий клиентам после съемки, девушка либо исчезала, либо «язвила и качала свои права».