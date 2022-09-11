Избиратели продолжают активно идти на участки для голосования по выборам депутатов Законодательного собрания Новосибирской области в воскресенье, 11 сентября.
"По состоянию на 15.00 часов 11 сентября по одномандатному округу №4 явка составила 34,67%, проголосовали 15 221 избиратель, по округу № 10 – 23,05% (11 019 избирателей)", - сообщили в региональной избирательной комиссии.
Кроме того, воскресенье – день голосования за кандидатов в органы местного самоуправления. Сегодня проходят выборы депутатов Совета депутатов города Карасука и 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.
Всего 11 сентября в Новосибирской области работают 196 избирательных участков.