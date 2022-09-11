На фасаде аэропорта Толмачево в Новосибирске смонтировали вывеску

Так, на фасаде терминала аэропорта закончили монтаж новой вывески, о чем рассказали очевидцы Atas.info. Объемные буквы оборудовали подсветкой.
«Уже в субботу вывеску полностью доделали. Она красиво подсвечивалась и буквы выглядели выразительно прям. Ждем вторую вывеску и локальные приколы с ней», - поделилась с Atas.info пассажирка аэропорта Алена.
А вот несколько дней назад надпись на фасаде аэропорта удивила новосибирцев. Там красовалось: «Аэропорт рышкина».
Напомним, сейчас в аэропорту Толмачево идет ремонт. Там строят новый терминал за несколько сотен миллионов рублей. Также ранее 60 человек не могли вылететь из Омска в Новосибирск более 9 часов.