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На фасаде аэропорта Толмачево в Новосибирске смонтировали вывеску

Сегодня, 11:57
Фото: АСТ-54

На фасаде новосибирского аэропорта Толмачево закончили монтировать вывеску

В новосибирском аэропорту Толмачево доделали вывеску, которая ранее рассмешила сибиряков.

Так, на фасаде терминала аэропорта закончили монтаж новой вывески, о чем рассказали очевидцы Atas.info. Объемные буквы оборудовали подсветкой.

«Уже в субботу вывеску полностью доделали. Она красиво подсвечивалась и буквы выглядели выразительно прям. Ждем вторую вывеску и локальные приколы с ней», - поделилась с Atas.info пассажирка аэропорта Алена. 

А вот несколько дней назад надпись на фасаде аэропорта удивила новосибирцев. Там красовалось: «Аэропорт рышкина».

Напомним, сейчас в аэропорту Толмачево идет ремонт. Там строят новый терминал за несколько сотен миллионов рублей. Также ранее 60 человек не могли вылететь из Омска в Новосибирск более 9 часов. 

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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