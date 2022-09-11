Почти половина российских семей не имеют финансовую подушку безопасности

Доля тех, кто все-таки имеет финансовую подушку безопасности, составляет 46%. Зачастую часть россиян сможет прожить на накопления неделю или месяц, кто-то три месяца, а кто-то полгода. Единицы смогут не беспокоиться о деньгах свыше полгода.