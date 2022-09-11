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Почти половина российских семей не имеют финансовую подушку безопасности

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
Согласно данным исследования центра НАФИ, лишь 46% россиян имеют финансовую подушку безопасности на черный день, а 48% не имеют ее вообще.

Так, почти половина жителей (48%) России не имеет денежных накоплений, которые позволят в случае потери основного источника доходов сохранить привычный уровень жизни.  

Доля тех, кто все-таки имеет финансовую подушку безопасности, составляет 46%. Зачастую часть россиян сможет прожить на накопления неделю или месяц, кто-то три месяца, а кто-то полгода. Единицы смогут не беспокоиться о деньгах свыше полгода.

«В ходе опроса 14% россиян отметили, что не смогут прожить на свои запасы и недели, 26% россиян смогут автономно жить от недели до месяца, 27% россиян имеют финансовую подушку на 1–3 месяца, 17% россиян — от 3 до 6 месяцев, а 15% россиян хватит запасов на полгода и более», цитируют центр НАФИ «Новые известия»

Всего в опросе поучаствовали 1 600 человек из разных регионов страны в возрасте от 18 лет.

#Эмилия Каплунская#Общество#Россия#2022#Деньги
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