Тройное ДТП собрало гигантскую пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

В воскресенье, 11 сентября, в середине дня было серьезно затруднено автомобильное движение на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска. Около здания по адресу Бердское шоссе,2 столкнулись сразу три автомобиля - Toyota Aqua, Kia Ceed и ГАЗель. Как сообщили очевидцы в паблике АСТ-54, пострадавших в ДТП нет.
Однако в результате аварии на оживленной магистрали образовалась огромная пробка по направлению из Новосибирска в Бердск. Предполагается, что столкновение спровоцировал автомобиль, выезжавший с парковки супермаркета "Лента". Его водитель, вопреки правилам дорожного движения, решил пересечь двойную сплошную полосу, чтобы продолжить движение в сторону центра города.