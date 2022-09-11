atas.info
ГлавноеВсе новости

Тройное ДТП собрало гигантскую пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

Сегодня, 16:55
Фото: АСТ-54
Днем 11 сентября авария с участием трех легковых автомобилей парализовала движение на Бердском шоссе в сторону выезда из Новосибирска

В воскресенье, 11 сентября, в середине дня было серьезно затруднено автомобильное движение на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска. Около здания по адресу Бердское шоссе,2 столкнулись сразу три автомобиля -  Toyota Aqua, Kia Ceed и ГАЗель. Как сообщили очевидцы в паблике АСТ-54, пострадавших в ДТП нет.

Однако в результате аварии на оживленной магистрали образовалась огромная пробка по направлению из Новосибирска в Бердск. Предполагается, что столкновение спровоцировал автомобиль, выезжавший с парковки супермаркета "Лента". Его водитель, вопреки правилам дорожного движения, решил пересечь двойную сплошную полосу, чтобы продолжить движение в сторону центра города.

Читайте также:
Трамвай №13 попал в ДТП с «Ладой» в НовосибирскеНазваны подробности смертельного ДТП с машиной «Почты России» под НовосибирскомДТП с междугородним автобусом и Нивой в Новосибирске – подробности, фото с места
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Дороги#Автомобиль
Подпишитесь
Днем 11 сентября явка на выборах в Новосибирской области превысила 30%
Сегодня, 15:48
Экс-чиновнику Дубровскому из Бердска из ревности выбили зуб на «Доме-2»
Сегодня, 13:38
Избирком проверит сообщение о скупке голосов на выборах в Барабинске
Сегодня, 15:25
Рецепты, русский мир и селфи: как новосибирские политики ведут соцсети
9 сентября, 16:47
Выборы 11 сентября 2022 в России: во сколько закрываются избирательные участки
Сегодня, 07:33
На фасаде аэропорта Толмачево в Новосибирске смонтировали вывеску
Сегодня, 11:57