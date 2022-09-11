Тройное ДТП собрало гигантскую пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

В воскресенье, 11 сентября, в середине дня было серьезно затруднено автомобильное движение на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска. Около здания по адресу Бердское шоссе,2 столкнулись сразу три автомобиля - Toyota Aqua, Kia Ceed и ГАЗель. Как сообщили очевидцы в паблике АСТ-54, пострадавших в ДТП нет.