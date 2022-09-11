В воскресенье, 11 сентября, представители СНТ "Домостроитель", "Снегири", "Солнечный", "Ветеран", "Гвардеец", "Нива", "Семья" и "Рябинка", расположенных в районе сел Плотниково и Жеребцово, устроили бесплатную раздачу даров осени со своих участков для прихожан церкви Святой Ефросиньи в Октябрьском районе Новосибирска. Кроме благотворительного аспекта, акция была признана напомнить о том, что жители сел и садовых товариществ категорически против появления гигантского мусорного полигона по соседству с их домами.
"Скажем "да" экологически чистым овощам и фруктам на наших участках и "нет" мусоросортировочному заводу и полигону по хранению отходов в наших местах, - объяснила смысл акции корреспонденту Atas.info одна из организаторов Ольга Федина. – Люди хотят жить на своей земле, дышать чистым воздухом, пить чистую воду, выращивать экологически чистые продукты. А нас, кто отстаивает свои права, пытаются представить какими-то крикунами и маргиналами".
В акции по сбору осенних даров приняли участие около 150 садоводов. Люди приносили плоды на берег озера, которое может оказаться отравленным стоками мусорного полигона, водили хороводы и обсуждали степень опасности возможного соседства со свалкой, которую планирует построить правительство Новосибирской области в рамках концессионного соглашения.
Проект нового концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Общая площадь планируемого мусорного полигона составляет более 270 гектаров. Впрочем, по словам вице-губернатора Сергея Семки, сейчас площадь определена с запасом примерно в три раза больше, чем необходимо.
Между тем, еще в августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь.