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В Центральном парке Новосибирска высадили 50 елей: на очереди яблони и кедры

Сегодня, 15:37
Фото: 2gis
Ели высадили вокруг детской площадки в Центральном парке, чтобы создать живую изгородь, отделяющую игровую зону от пешеходной

50 елей высадили вокруг детской площадки в Центральном парке Новосибирска. Таким образом, игровая детская зона будет отделена от места передвижения пешеходов и велосипедистов, сообщили в МАУ "Дирекция городских парков". В муниципалитете считают, что хвойные насаждения придадут рекреационной зоне еще больше привлекательности. Кроме того, ели хорошо справляются с очисткой загазованного воздуха в центре города.

Согласно проекту озеленения парка, в будущем вдоль дорожек будут высажены яблони и саженцы сибирского кедра, добавили в учреждении.

 

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#Город#Новосибирск#Зеленая зона#Центральный парк#Насаждения
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