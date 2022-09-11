50 елей высадили вокруг детской площадки в Центральном парке Новосибирска. Таким образом, игровая детская зона будет отделена от места передвижения пешеходов и велосипедистов, сообщили в МАУ "Дирекция городских парков". В муниципалитете считают, что хвойные насаждения придадут рекреационной зоне еще больше привлекательности. Кроме того, ели хорошо справляются с очисткой загазованного воздуха в центре города.