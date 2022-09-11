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Выборы 11 сентября 2022 в России: во сколько закрываются избирательные участки

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI
11 сентября 2022 года в России проходит Единый день голосования. До какого часа работают избирательные участки и когда они закрываются – в материале Atas.info.

Голосование уже не первый год длится три дня. Так, в 2022 году можно проголосовать как 11 сентября, так и 9 и 10 числа.

Участки открывается утром в 08:00, а закрываются в 20:00. За это время все по максимуму успеют проголосовать лично, даже если работают. Отдать голос онлайн через Госуслуги можно также в любое время.

В 2022 году пройдут выборы Глав некоторых субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов государственной власти некоторых субъектов РФ, городские советы и городские думы также некоторые субъекты РФ и депутатов в муниципалитетах некоторых регионов. Иными словам, выборы пройдут не во всех регионах России, а только в тех, где истек срок полномочий.

Так, в Новосибирской области 9 сентября открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование за депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10. В них входят Здвинский, Барабинский. Коченевский и часть Чулымского районов.

#Эмилия Каплунская#Политика#Общество#Город#Выборы 2022 в Новосибирской области#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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