Голосование уже не первый год длится три дня. Так, в 2022 году можно проголосовать как 11 сентября, так и 9 и 10 числа.
Участки открывается утром в 08:00, а закрываются в 20:00. За это время все по максимуму успеют проголосовать лично, даже если работают. Отдать голос онлайн через Госуслуги можно также в любое время.
В 2022 году пройдут выборы Глав некоторых субъектов РФ и выборы депутатов законодательных органов государственной власти некоторых субъектов РФ, городские советы и городские думы также некоторые субъекты РФ и депутатов в муниципалитетах некоторых регионов. Иными словам, выборы пройдут не во всех регионах России, а только в тех, где истек срок полномочий.
Так, в Новосибирской области 9 сентября открылись 155 избирательных участков, где проходит голосование за депутатов регионального Законодательного собрания по одномандатным округам № 4 и №10. В них входят Здвинский, Барабинский. Коченевский и часть Чулымского районов.