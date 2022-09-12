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Бердский подросток умер после того, как покурил электронную сигарету

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI
В Бердске Новосибирской области подросток скончался после курения электронной сигареты. СУ СК по региону начал проверку.

По предварительным данным, курил электронную сигарету 15-летний мальчик. В один момент ему стало плохо, он упал, ударился головой и потерял сознание.

«Двое подростков играли в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева города Бердска Новосибирской области. Через какое –то время потерпевший почувствовал ухудшение состояния здоровья и упал с данной плиты. Очевидцы вызвали скорую помощь», — уточнили в СК по НСО.

Врачи экстренно увезли пострадавшего в реанимацию. Однако подросток скончался спустя пару часов. Также Следком уточнил, что трагедия произошла еще 9 сентября. Сейчас назначена проверка.

Напомним, ранее водитель маршрутки, который перевозил жителей Славгорода и попал в ДТП на территории Ордынского района, скончался в больнице.

#Происшествия#Общество#Бердск#Новосибирская область#Новосибирск#Смерть#2022#Полиция#Уголовное дело#Эмилия Каплунская
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