Бердский подросток умер после того, как покурил электронную сигарету

По предварительным данным, курил электронную сигарету 15-летний мальчик. В один момент ему стало плохо, он упал, ударился головой и потерял сознание.
«Двое подростков играли в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева города Бердска Новосибирской области. Через какое –то время потерпевший почувствовал ухудшение состояния здоровья и упал с данной плиты. Очевидцы вызвали скорую помощь», — уточнили в СК по НСО.
Врачи экстренно увезли пострадавшего в реанимацию. Однако подросток скончался спустя пару часов. Также Следком уточнил, что трагедия произошла еще 9 сентября. Сейчас назначена проверка.
Напомним, ранее водитель маршрутки, который перевозил жителей Славгорода и попал в ДТП на территории Ордынского района, скончался в больнице.