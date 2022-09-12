Четко и организованно: губернатор оценил выборы в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников передал слова поздравления избранным депутатам и поблагодарил за высокую организацию выборов представителей избирательных комиссий, глав администраций муниципальных образований и наблюдателей. «Выборы в этот раз были не такими масштабными, как в прошлые годы, но они были очень важными, на отдельных территориях даже эмоциональными. Тем не менее, всё прошло чётко, организованно, без сбоев. Я наблюдал за ситуацией, нарушений было крайне мало, те, которые были, исправлены по горячим следам. Выборы прошли на самом высоком уровне», − подчеркнул глава региона, поблагодарив также членов Общественной палаты. «Общественные наблюдатели в очередной раз показали, насколько важна их деятельность. Она помогала развеять необоснованные сомнения, а там, где были фактические нарушения, быстро их выявить и устранить».



Всего в наблюдении приняли участие 260 наблюдателей от Общественной палаты Новосибирской области и около 100 наблюдателей – от политических партий.



Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо доложила, что явка на избирательном округе №4 составила 39,97%, проголосовали 17540 избирателей. На избирательном округе №10 явка составила 26,27%, проголосовали 12559 избирателей. По предварительным результатам, на избирательном округе №4, где голосование проводилось по 8 кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Виталий Новосёлов − 8727 (49,75%). На избирательном округе №10, где голосование проводилось по 6 кандидатам, наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Биль – 6353 (50,59%).



Кроме того, состоялись выборы депутатов Совета депутатов г. Карасука и 12 избирательных кампаний по довыборам депутатов представительных органов муниципальных образований. По их результатам замещено 39 депутатских мандатов. На выборах в Карасуке явка составила 21,94%. 39 мандатов распределились следующим образом: кандидаты от партии «Единая Россия» получили 35 мандатов, в том числе 18 из 18 мандатов в Карасуке, 1 мандат получила «Партия пенсионеров», 3 – кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы прошли в достаточно спокойном режиме, серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, – уточнила Ольга Благо.



В Общественной палате Новосибирской области также подвели итоги наблюдения за голосованием избирателей на довыборах депутатов Законодательного Собрания региона по одномандатным округам №4 и №10 и выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. На каждом избирательном участке ежедневно с 8.00 до 20.00 работали профессионально подготовленные наблюдатели от Общественной палаты Новосибирской области и представители политических партий, которые следили за тем, чтобы процедура голосования проходила с соблюдением всех процессуальных норм.



Члены Общественной палаты Новосибирской области, представители политических партий также в ежедневном режиме публиковали информацию о ходе и итогах наблюдения в социальных сетях. Как подчеркнула председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, фиксировались незначительные замечания, связанные с надомным голосованием.



«Это связано с объективными причинами. В районах проживает много людей старшего поколения, они воспользовались своим законным избирательным правом, − рассказала Галина Гриднева. – Наши наблюдатели отрабатывают все спорные моменты, защищая избирательные права каждого гражданина. Мы проверяем всю информацию, оперативно связываемся с Избирательной комиссией Новосибирской области, органами внутренних дел. Такой контроль и совместная работа нужны для обеспечения прозрачности избирательного процесса».



Как отметила Галина Гриднева, по результатам наблюдения, выборы в Новосибирской области прошли честно, прозрачно и легитимно.