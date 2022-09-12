Избиратели заявляли о 13 нарушениях на выборах в Новосибирской области

По данным полиции, новосибирцы сообщали 13 раз о нарушениях на избирательных участках. Из Барабинска приходило 9 обращений, из Чулыма -2, а из Здвинска и Коченево по 1-му.
«На выборах 887 правоохранителей обеспечивали безопасность ежедневно. Свыше 2000 полицейских следили за общественным порядком на участках выборов. По нарушения проводятся проверки», - сказал Травин.
Напомним, ранее наблюдатели подвели итоги довыборов в Заксобрание Новосибирской области. По предварительным подсчетам, на округах № 4 и № 10 лидируют кандидаты от «Единой России».