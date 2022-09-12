atas.info
ГлавноеВсе новости

Избиратели заявляли о 13 нарушениях на выборах в Новосибирской области

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI
Полиция зафиксировала 13 нарушений на выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области, которые проходили с 9 по 11 сентября 2022 года. Об этом доложил губернатору замначальника ГУ МВД по региону Кирилл Травин.

По данным полиции, новосибирцы сообщали 13 раз о нарушениях на избирательных участках. Из Барабинска приходило 9 обращений, из Чулыма -2, а из Здвинска и Коченево по 1-му.

«На выборах 887 правоохранителей обеспечивали безопасность ежедневно. Свыше 2000 полицейских следили за общественным порядком на участках выборов. По нарушения проводятся проверки», - сказал Травин.

Напомним, ранее наблюдатели подвели итоги довыборов в Заксобрание Новосибирской области. По предварительным подсчетам, на округах № 4 и № 10 лидируют кандидаты от «Единой России».

Читайте также:
Четко и организованно: губернатор оценил выборы в Новосибирской области"КПРФ потеряла функцию оппозиционера": итоги выборов 2022 в Новосибирской областиПодведены итоги выборов депутатов в районные Советы Новосибирской области
#Алина Шефер#Выборы#Новосибирск#Голосование
Подпишитесь
Кандидаты от ЕР победили на довыборах в Заксобрание Новосибирской области
Сегодня, 11:15
Экс-чиновнику Дубровскому из Бердска из ревности выбили зуб на «Доме-2»
Вчера, 13:38
Власти подали многомиллионный иск к оператору рекламы в Новосибирске
Сегодня, 08:55
Жара до +27: в Новосибирск придет настоящее бабье лето в сентябре 2022
Сегодня, 12:06
Юрист из Новосибирска оценил последствия уголовного дела за снос стелы ВОВ
Сегодня, 13:23
"КПРФ потеряла функцию оппозиционера": итоги выборов 2022 в Новосибирской области
Сегодня, 13:32