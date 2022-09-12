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Кандидаты от ЕР победили на довыборах в Заксобрание Новосибирской области

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI
Голосование за депутатов Заксобрания Новосибирской области по 4 и 10 округам завершилось. На оперативном заседании в правительстве, 12 сентября, председатель Избиркома Ольга Благо подвела предварительные итоги выборов.

Выборы депутатов Законодательного собрания региона проходили по одномандатным округам № 4 и №10, в которые входят Здвинский, Барабинский, Коченевский и часть Чулымского районов. Они длились три дня, с 9 по 11 сентября 2022 года.  

«Это были трехдневные голосования, которые завершились вчера, 11 сентября. Выборы были может и не такие масштабные, как в предыдущие годы, но также важные. В некоторых районах даже можно сказать высокоэмоциональные», - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По данным председателя избирательной комиссии Ольги Благо, явка на округе №4 составила 33,97%, проголосовали 17 540 избирателей. На округе №10 явка - 26,27, всего 19 559 голосов.

«Наибольшее количество голосов из 8 кандидатов на 4 округе набрал кандидат от Единой России Виталий Новоселов – они составили 49.75% голосов. На 10-м, где голосовали по 6 кандидатам, больше набрал «единоросс» Андрей Биль – 6 353 человека его выбрали, это свыше 50%.

После доклада Благо, глава области поздравил участников довыборов и поблагодарил глав администраций за содействие. Он отметил, что выборы прошли без нарушений, на высоком организационном уровне.

#Алина Шефер#Выборы#Новосибирск
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