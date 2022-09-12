Капремонт детской школы искусств на Сахалине проведён в рамках нацпроекта «Культура»

В Южно-Сахалинске к началу нового учебного года открыла двери после капитального ремонта детская школа искусств «Этнос». Юных талантов и их педагогов встретили обновлённые классы, концертный зал, фойе, вспомогательные помещения и многое другое.
Модернизация ДШИ прошла в рамках национального проекта «Культура», одной из задач которого – ремонт зданий и помещений, а также замена на более современное оснащение детских школ искусств. Нынешнее обновление «Этноса» в рамках нацпроекта – не первое. Ранее на средства программы был отремонтирован первый этаж, приобретены новые музыкальные инструменты, напомнил портал Sakh.online.
Стоит отметить, что в ходе реализации национального проекта «Культура» с 2019 по 2021 в шести детских школах искусств Сахалина уже проведён капитальный ремонт. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко указывает руководителям ДШИ на необходимость следить за качеством выполняемых работ.
По информации Валерия Лимаренко, дополнительным образованием сегодня охвачено 76% процентов учащихся. Капремонты ДШИ позволили увеличить на четверть по сравнению с 2019 годом число детей, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным программам. В учебном 2021-2022 году их число достигло 4162 человека.