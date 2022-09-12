Кладовые с биотуалетами распродают в Новосибирске под видом комнат

В Новосибирске пользуется популярностью малогабаритная недвижимость. Она привлекает покупателей своей дешевизной, только вот при покупке такого жилья люди сталкиваются с сюрпризом.

Средняя цена предложений за комнаты размером в 15 кв. метров превышает миллион рублей. Только в 2022 году в городе продают 400 комнат площадью до 20 квадратов. Если считать, что средняя цена за квадратный метр порядка 81 тыс. рублей, а средняя площадь около 15,04 кв. метров, то за подобную недвижимость придётся отдать более 1,2 млн рублей. Аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев рассказал Сиб.фм, что объекты дешевле 600 тыс. рублей чаще всего оказываются проблемными и под видом комнат продают кладовые, в подарок которым идет биотуалет.