atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Коренные малочисленные народы Севера Сахалина поделились этнокомпетенциями

12 сентября 09:35
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Успех чемпионата Indigenous Skills позволяет масштабировать его на межрегиональном уровне

В Южно-Сахалинске впервые прошёл чемпионат по этнокультурным компетенциям коренных малочисленных народов Севера - Indigenous Skills. Он стал первым на Дальнем Востоке.

В Indigenous Skills приняли участие представители пяти районов компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Сахалинанивхи, уильта, эвенки, нанайцы, а также жители и гости областного центра, желающие ближе познакомиться с уникальной культурой коренных народов.

На Сахалине с большим уважением относятся к традициям коренных малочисленных народов Севера. Чемпионат стал ещё одной площадкой, на которой мастера могли не только продемонстрировать своё умение, поделиться опытом, но и освоить новые компетенции. Наряду с соревновательной программой, проходила и ярмарка изделий народного творчества. Гости этого уникального этнопраздника получили возможность узнать секреты мастерства коренных народов Сахалина, приобрести сувениры, исполненные в традициях народностей Севера.

Как передаёт Sakh.online, организаторы мероприятия считают, что успех регионального чемпионата позволяет масштабировать его опыт на межрегиональном уровне.

Отметим, на Сахалине проживает свыше 4000 представителей КМНС – нивхов, уильта, эвенков, нанайцев. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко возродил деятельность Совет коренных малочисленных народов Севера.

- Россия – великая держава потому, что, несмотря на большое количество национальностей, умеет жить дружно. Мы уважаем традиции коренных народов Севера и всячески будем содействовать их сохранению, - подчёркивает Валерий Лимаренко.

Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52