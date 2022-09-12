Малоизвестное фото Дзержинского: как отметили юбилей железного Феликса в Новосибирске

В Новосибирске есть парк, проспект и улица имени Дзержинского. Немногие знают, что они названы в честь Феликса Дзержинского – значимого революционера в 20-м веке, а также основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).