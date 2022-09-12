Малоизвестное фото Дзержинского: как отметили юбилей железного Феликса в Новосибирске

В Новосибирске есть парк, проспект и улица имени Дзержинского. Немногие знают, что они названы в честь Феликса Дзержинского – значимого революционера в 20-м веке, а также основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
«Создатель одной из лучших спецслужб в мире, основатель народной милиции и пограничных войск, председатель ВЧК-ОГПУ — незаурядная личность Дзержинского и сегодня значит много. Именно его называли «бесстрашным рыцарем революции» и человеком с «чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой», - поделись в пресс-службе УФСБ.
В этом году праздновали его юбилей – 145-летие со дня рождения. В мероприятии по возложению цветов приняли участие сотрудники УФСБ, ветераны боевых действий, общественные деятели, представители патриотических общественных организаций, выдающиеся новосибирские спортсмены, участники общества «Динамо».