Назойливые мошки тревожат новосибирцев на отдыхе за городом в последние теплые деньки осени. А мухи и божьи коровки атакуют их дома в областном центре.
«В этом году насекомых стало как будто больше, и самое странное, именно в Новосибирск они нарыли. В пригороде они нас так не беспокоили, когда летом были на даче. Ещё в августе мухи и комары испарились, а сейчас опять летают по всей квартире. Божьи коровки заполонили весь балкон», - рассказала Atas.info сибирячка Оксана.
Известный в Новосибирске орнитолог Алексей Яновский уверен, что в этом году насекомых не больше, чем годами ранее. Эту ситуацию нельзя назвать новой волной нашествия, скорее продолжение предыдущей из-за теплой погоды.
«Я ничего особого за лето-начало осени не заметил: комаров, мошкары и мух было не так много. Но лето выдалось очень уникальным - теплым и долгим, поэтому это могло повлиять. Насекомые были разнообразные. У них короткий период развития и за благоприятные месяц-полтора они успевают вырасти, тогда их снова горожане могут наблюдать активно», - пояснил Алексей Павлович в разговоре с Atas.info.
Также по мнению специалиста, на размножение насекомых влияет отсутствие дождей и града. А в этом году лето было засушливым и маловетреным.
Напомним, ранее другой специалист объясняла, с чем связано новое нашествие мошек в Новосибирске.