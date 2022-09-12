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Нашествие божьих коровок и мух отмечают в начале осени в Новосибирске

Сегодня, 14:00
Фото: Wildfauna.ru
Божьи коровки, мухи и мошки атакуют жителей Новосибирска в сентябре 2022 года. Причину нашествия насекомых объяснил специалист в разговоре с Atas.info.

Назойливые мошки тревожат новосибирцев на отдыхе за городом в последние теплые деньки осени. А мухи и божьи коровки атакуют их дома в областном центре.

«В этом году насекомых стало как будто больше, и самое странное, именно в Новосибирск они нарыли. В пригороде они нас так не беспокоили, когда летом были на даче. Ещё в августе мухи и комары испарились, а сейчас опять летают по всей квартире. Божьи коровки заполонили весь балкон», - рассказала Atas.info сибирячка Оксана.

Известный в Новосибирске орнитолог Алексей Яновский уверен, что в этом году насекомых не больше, чем годами ранее. Эту ситуацию нельзя назвать новой волной нашествия, скорее продолжение предыдущей из-за теплой погоды.

«Я ничего особого за лето-начало осени не заметил: комаров, мошкары и мух было не так много. Но лето выдалось очень уникальным - теплым и долгим, поэтому это могло повлиять. Насекомые были разнообразные. У них короткий период развития и за благоприятные месяц-полтора они успевают вырасти, тогда их снова горожане могут наблюдать активно», - пояснил Алексей Павлович в разговоре с Atas.info.

Также по мнению специалиста, на размножение насекомых влияет отсутствие дождей и града. А в этом году лето было засушливым и маловетреным.

Напомним, ранее другой специалист объясняла, с чем связано новое нашествие мошек в Новосибирске.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Насекомые
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