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Названы сроки школьных каникул в Новосибирске на 2022-2023 год

Сегодня, 17:21
Фото: 1MI
График школьных канул опубликовало Минобразования региона на 2022-2023 учебный год в Новосибирске. Ученики отправятся отдыхать уже в конце октября.

Первая четверть закончится в этом году у школьников 29 октября. Они будут отдыхать до 6 ноября. Зимние каникулы начнутся с 31 декабря, а завершатся 8 января 2023 года. Весной дети возьмут паузу от учебы с 8 по 16 апреля. 

Учащиеся по триместрам уйдут на каникулы уже с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября. Также зимой им удастся отдохнуть от занятий с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля, а весной – с 3 по 9 апреля.

Отмечается, что это расписание едино для всех российских школ, однако в каждом регионе и отдельном учебном заведении руководство может менять сроки каникул на свое усмотрение. Так летом кто-то отправится на отдых с 29 мая, а кто-то с 31-го. Первыми уйдут ученики начальных классов.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Каникулы
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