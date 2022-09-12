Названы сроки школьных каникул в Новосибирске на 2022-2023 год

Первая четверть закончится в этом году у школьников 29 октября. Они будут отдыхать до 6 ноября. Зимние каникулы начнутся с 31 декабря, а завершатся 8 января 2023 года. Весной дети возьмут паузу от учебы с 8 по 16 апреля.
Учащиеся по триместрам уйдут на каникулы уже с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября. Также зимой им удастся отдохнуть от занятий с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля, а весной – с 3 по 9 апреля.
Отмечается, что это расписание едино для всех российских школ, однако в каждом регионе и отдельном учебном заведении руководство может менять сроки каникул на свое усмотрение. Так летом кто-то отправится на отдых с 29 мая, а кто-то с 31-го. Первыми уйдут ученики начальных классов.