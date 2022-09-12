Названы сроки школьных каникул в Новосибирске на 2022-2023 год

Учащиеся по триместрам уйдут на каникулы уже с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября. Также зимой им удастся отдохнуть от занятий с 31 декабря по 8 января и с 20 по 26 февраля, а весной – с 3 по 9 апреля.