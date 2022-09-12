Пенсионерка из Новосибирска Лариса Соловьева попала в шоу «Голос 60+»

Женщина выступила с песней «Ой, да не вечер» на слепых прослушиваниях пятого сезона. К певице повернулись два наставника – Елена Ваенга и Александр Малинин. Лариса Соловьева выбрала команду Ваенги.
Напомним, ранее экс-чиновнику Дубровскому из Бердска из ревности выбили зуб на «Доме-2». Инициатором драки стал Антон Санников, который приревновал девушку к Владиславу Дубровскому. Во время ссоры последнему выбили зуб сильным ударом. В итоге участники быстро помирились, и Санников оплатил Дубровскому услуги стоматолога.