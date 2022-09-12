Пенсионерка из Новосибирска Лариса Соловьева попала в шоу «Голос 60+»

Напомним, ранее экс-чиновнику Дубровскому из Бердска из ревности выбили зуб на «Доме-2». Инициатором драки стал Антон Санников, который приревновал девушку к Владиславу Дубровскому. Во время ссоры последнему выбили зуб сильным ударом. В итоге участники быстро помирились, и Санников оплатил Дубровскому услуги стоматолога.