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Пенсионерка из Новосибирска Лариса Соловьева попала в шоу «Голос 60+»

Сегодня, 10:16
Фото: Первый канал "Голос 60+"
Лариса Соловьева исполняет песню
Жительница города Куйбышев Новосибирской области Лариса Соловьева прошла в следующий этап телешоу «Голос 60+». Выпуск вышел 11 сентября на сайте Первого канала.

Женщина выступила с песней «Ой, да не вечер» на слепых прослушиваниях пятого сезона. К певице повернулись два наставника – Елена Ваенга и Александр Малинин. Лариса Соловьева выбрала команду Ваенги.

Напомним, ранее экс-чиновнику Дубровскому из Бердска из ревности выбили зуб на «Доме-2». Инициатором драки стал Антон Санников, который приревновал девушку к Владиславу Дубровскому. Во время ссоры последнему выбили зуб сильным ударом. В итоге участники быстро помирились, и Санников оплатил Дубровскому услуги стоматолога.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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