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Пять великих тайн Новосибирска попали в знаменитую книжную серию

Сегодня, 09:12
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Тайны знаменитого новосибирского оперного театра в книгу не вошли
Недавно в знаменитой книжной серии «100 великих» вышел очередной том. На этот раз речь шла не о замках, марках, рыцарях и т.д., а о Сибири. Среди сотни великих тайн Сибири ее столице – Новосибирску - авторы издания отвели ровно пять. Что же вошло в «таинственный рейтинг»?

В наше рациональное время человек тянется к тайнам, Новосибирск – не исключение: существует масса пабликов, сайтов, рейтингов, которые готовы поведать главные тайны Новосибирска, рассказать о таинственных местах и необыкновенных людях. Но лучше, когда судья все-таки со стороны: он будет объективнее! Хотя авторы книги выделили тайны, скорее имеющие отношение к Новосибирской области.

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Фото: 2ГИС

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Наверняка, у новосибирцев, наверняка, есть свои предложения о том, что является главными новосибирскими тайнами и вполне можно ожидать труд под названием «100 великих тайн Новосибирска».

Маленькие тайны Большого театра Сибири
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#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#История#Тайны
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