Есть немало предположений, кто или что скрывается под определением «чудовище озера Чаны», но большинство склоняется к тому, что это некий реликтовый змей, который живет под вторым дном и время от времени поедает домашний скот и, случается, даже рыбаков. Ни одной фотографии нет, но свидетельства ведут свой отсчет с 1702 года. Скептики не верят в динозавра – они считают, что в Чанах из принесенной птицами икринки выросла исполинская японская саламандра. Желающих докопаться до истины становится все больше…