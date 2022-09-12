В наше рациональное время человек тянется к тайнам, Новосибирск – не исключение: существует масса пабликов, сайтов, рейтингов, которые готовы поведать главные тайны Новосибирска, рассказать о таинственных местах и необыкновенных людях. Но лучше, когда судья все-таки со стороны: он будет объективнее! Хотя авторы книги выделили тайны, скорее имеющие отношение к Новосибирской области.
Есть немало предположений, кто или что скрывается под определением «чудовище озера Чаны», но большинство склоняется к тому, что это некий реликтовый змей, который живет под вторым дном и время от времени поедает домашний скот и, случается, даже рыбаков. Ни одной фотографии нет, но свидетельства ведут свой отсчет с 1702 года. Скептики не верят в динозавра – они считают, что в Чанах из принесенной птицами икринки выросла исполинская японская саламандра. Желающих докопаться до истины становится все больше…
Чичабург – древнее поселение, обнаруженное археологами в Здвинском районе. Оно вызывает массу вопросов. Чичабург уже назван «самым древним городом Великой Сибири», где на площади размерами 650 на 400 метров проживали две тысячи человек. По одной из теорий обитатели Чичабурга, возможно, представляют собой особый антропологический тип. Многие их обряды пока никак не объяснены, как и тот факт, почему город был неожиданно покинут его жителями, которые больше никогда сюда не вернулись?
Идея переброса вод Оби и Иртыша в Среднюю Азию всегда вызывала идиосинкразию у сибиряков, с какой бы высокой партийной трибуны она не озвучивалась. А ведь перспектива превращения барабинских степей в болото и острой нехватки питьевой воды в Новосибирске уже казалась реальной! Но первым придумал этот амбициозный и глупый проект не партийный форум, не какой-то НИИ и даже не академик Обручев. Началось все в 1868 году…
История о том, что Юрий Кондратюк, именем которого в Новосибирске названа площадь, на самом деле Александр Шаргей, давно известна. Известна даже дата, когда Шаргей стал Кондратюком – 15 августа 1921 года. Автор мирового бестселлера «О межпланетных путешествиях» добровольцем ушел на фронт в 1941-ом и погиб в бою. Но нашлись свидетельства, что Кондратюк вовсе не воевал в тех местах, где, находится братская могила, в которой он был захоронен. Кто-то видит его жизнь в статусе «секретного конструктора» советской космической программы, кто-то ищет следы за рубежом…
Академик Андрей Трофимук – тот человек, который сказал, что в Сибири есть нефть. За ошибку мог поплатиться головой, но его прогноз блестяще оправдался. Трофимук известен еще и тем, что всегда говорил то, что думал, в том числе и о политике в советские времена. Почему ему это позволялось – еще одна из тайн.
Наверняка, у новосибирцев, наверняка, есть свои предложения о том, что является главными новосибирскими тайнами и вполне можно ожидать труд под названием «100 великих тайн Новосибирска».