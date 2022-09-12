РЭО запустил электронную торговую площадку для отрасли обращения с отходами

«Этот ресурс - неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли», - говорит Буцаев. Среди них производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители (предприятия, которые накапливают и собирают отходы), поставщики оборудования и другие игроки этого рынка. Экономика замкнутого цикла невозможна без цикличного использования всех видов отходов. Благодаря данной площадке этот процесс будет прозрачным и можно будет следить за движением отходов на протяжении всей бизнес-цепочки. Начиная с того места, где они образуются, и заканчивая предприятиями, где идет вторичная переработка отходов.