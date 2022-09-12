РЭО запустил электронную торговую площадку для отрасли обращения с отходами

Это предусматривает расширенная ответственность производителей (РОП).
Как сообщает tass.ru, эту площадку отличает от других тщательный отбор ее участников с обязательной верификацией. Так, утилизаторам можно будет работать на бирже, только если они внесены в специальный реестр РОП, где подтверждается наличие у них необходимых мощностей.
По словам генерального директора ППК “РЭО” Дениса Буцаева, электронная торговая площадка является новой информационной системой, созданной ППК “РЭО”. Здесь будет идти продажа-покупка вторичных ресурсов и сырья, станут заключаться сделки, связанные с переработкой. Будут выставляться заказы, которые смогут увидеть потенциальные исполнители лотов в рамках РОП, и многое другое. Хотя площадку называют биржей вторичных материальных ресурсов, но ее функции намного шире того, чем занимается привычная биржа.
«Этот ресурс - неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли», - говорит Буцаев. Среди них производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители (предприятия, которые накапливают и собирают отходы), поставщики оборудования и другие игроки этого рынка. Экономика замкнутого цикла невозможна без цикличного использования всех видов отходов. Благодаря данной площадке этот процесс будет прозрачным и можно будет следить за движением отходов на протяжении всей бизнес-цепочки. Начиная с того места, где они образуются, и заканчивая предприятиями, где идет вторичная переработка отходов.
На площадке предусмотрено несколько разделов. Здесь можно будет дистанционно найти необходимые лоты, купить или продать вторичные ресурсы и вторсырье, найти того, кто займется утилизацией. Здесь будут проходить закрытые и открытые аукционы, исполнение сделок станет подтверждаться в госорганах, можно будет подавать заявки на разные услуги.
Еще здесь можно оформить заявку на то, чтобы получить кредит, застраховаться, вывезти отходы или вторичные ресурсы, воспользоваться лизингом.
Непосредственно в органы государственной власти будет оперативно приходить отчетность, касающаяся совершенных сделок, аналитика, позволяющая определить, где возникают отходы, где идет переработка и вторичное использование. Благодаря этому можно сводить вместе информацию и обязательства участников рынка, а также финансовые потоки.
Участникам торгов нужно пройти регистрацию на сайте площадки.