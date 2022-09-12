atas.info
ГлавноеВсе новости

РЭО запустил электронную торговую площадку для отрасли обращения с отходами

Вчера, 19:23
Фото: reo.ru
Российским экологическим оператором (РЭО) запущена электронная торговая площадка по обращению с отходами, на которой будет идти покупка-продажа вторсырья, заключение сделок, связанных с переработкой отходов и выполнением нормативов утилизации.

Это предусматривает расширенная ответственность производителей (РОП).

Как сообщает tass.ru, эту площадку отличает от других тщательный отбор ее участников с обязательной верификацией. Так, утилизаторам можно будет работать на бирже, только если они внесены в специальный реестр РОП, где подтверждается наличие у них необходимых мощностей.

По словам генерального директора ППК “РЭО” Дениса Буцаева, электронная торговая площадка является новой информационной системой, созданной ППК “РЭО”. Здесь будет идти продажа-покупка вторичных ресурсов и сырья, станут заключаться сделки, связанные с переработкой. Будут выставляться заказы, которые смогут увидеть потенциальные исполнители лотов в рамках РОП, и многое другое. Хотя площадку называют биржей вторичных материальных ресурсов, но ее функции намного шире того, чем занимается привычная биржа.

«Этот ресурс - неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли», - говорит Буцаев. Среди них производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители (предприятия, которые накапливают и собирают отходы), поставщики оборудования и другие игроки этого рынка. Экономика замкнутого цикла невозможна без цикличного использования всех видов отходов. Благодаря данной площадке этот процесс будет прозрачным и можно будет следить за движением отходов на протяжении всей бизнес-цепочки. Начиная с того места, где они образуются, и заканчивая предприятиями, где идет вторичная переработка отходов.

На площадке предусмотрено несколько разделов. Здесь можно будет дистанционно найти необходимые лоты, купить или продать вторичные ресурсы и вторсырье, найти того, кто займется утилизацией. Здесь будут проходить закрытые и открытые аукционы, исполнение сделок станет подтверждаться в госорганах, можно будет подавать заявки на разные услуги.

Еще здесь можно оформить заявку на то, чтобы получить кредит, застраховаться, вывезти отходы или вторичные ресурсы, воспользоваться лизингом.

Непосредственно в органы государственной власти будет оперативно приходить отчетность, касающаяся совершенных сделок, аналитика, позволяющая определить, где возникают отходы, где идет переработка и вторичное использование. Благодаря этому можно сводить вместе информацию и обязательства участников рынка, а также финансовые потоки.

Участникам торгов нужно пройти регистрацию на сайте площадки.



Подпишитесь
Кандидаты от ЕР победили на довыборах в Заксобрание Новосибирской области
Вчера, 11:15
Новосибирский инфекционист заявил, что вакцина от COVID-19 и удаленка уже не помогут
Вчера, 15:42
Власти подали многомиллионный иск к оператору рекламы в Новосибирске
Вчера, 08:55
Жара до +27: в Новосибирск придет настоящее бабье лето в сентябре 2022
Вчера, 12:06
Возбуждено уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске
Вчера, 18:00
"КПРФ потеряла функцию оппозиционера": итоги выборов 2022 в Новосибирской области
Вчера, 13:32