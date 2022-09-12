Союз операторов наружной рекламы отправил гуманитарный груз в ЛДНР

Сборы велись в течение двух недель сразу в нескольких регионах страны. Операторы наружной рекламы, их партнеры и рекламодатели собрали продукты, средства гигиены, антисептики, постельные принадлежности и многое другое. Об этом пишет regnum.ru.
«Мы сразу же откликнулись на эту нужную инициативу, за считаные месяцы в союз вошло около 500 организаций по всей стране», — рассказал представитель Союза операторов наружной рекламы Алексей Митрюшин.
Руководитель медиагруппы «Рим», член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин подчеркнул важность акции.
«Мы понимаем, насколько тяжелая гуманитарная ситуация складывается в Донбассе, в ДНР и ЛНР. И, конечно, мы понимаем, насколько тяжело сейчас приходится там простым людям», — сказал он.
По словам Фомина, некоторые операторы не только предоставляли рекламу взамен товаров, но и вкладывали личные деньги в покупку вещей.
О своем желании помочь жителям ЛДНР заявили компании из Москвы, Татарстана, Курской, Самарской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей и многих других регионов.
В союзе отметили, что уже запланировали следующие поставки, которые будут осуществляться на постоянной основе.