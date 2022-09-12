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Союз операторов наружной рекламы отправил гуманитарный груз в ЛДНР

Сегодня, 13:18
Фото: телеграм SoyuzNR
Союз операторов наружной рекламы собрал гуманитарную помощь на 44 миллиона рублей в рамках акции «Щит добра» для помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Клиенты союза могли отдать часть производимого товара для жителей ЛДНР, а взамен получить рекламные поверхности по всей России.

Сборы велись в течение двух недель сразу в нескольких регионах страны. Операторы наружной рекламы, их партнеры и рекламодатели собрали продукты, средства гигиены, антисептики, постельные принадлежности и многое другое. Об этом пишет regnum.ru.

«Мы сразу же откликнулись на эту нужную инициативу, за считаные месяцы в союз вошло около 500 организаций по всей стране», — рассказал представитель Союза операторов наружной рекламы Алексей Митрюшин.

Руководитель медиагруппы «Рим», член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин подчеркнул важность акции.

«Мы понимаем, насколько тяжелая гуманитарная ситуация складывается в Донбассе, в ДНР и ЛНР. И, конечно, мы понимаем, насколько тяжело сейчас приходится там простым людям», — сказал он.

По словам Фомина, некоторые операторы не только предоставляли рекламу взамен товаров, но и вкладывали личные деньги в покупку вещей.

О своем желании помочь жителям ЛДНР заявили компании из Москвы, Татарстана, Курской, Самарской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей и многих других регионов. 

В союзе отметили, что уже запланировали следующие поставки, которые будут осуществляться на постоянной основе.

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