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В Новосибирске стало меньше преступности в 2022 году

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI

Количество преступлений снизилось в Новосибирской области в 2022 году

В 2022 году правоохранителями было зарегистрировано 30 718 преступлений, о чем рассказали в прокуратуре по Новосибирской области.

Так, за 8 месяцев в период с января по август в Новосибирске снизилась преступность на 1%. На 10% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, которых зарегистрировано 7 281.

Количество преступлений против жизни и здоровья граждан снизилось на 6% и составило 1 608. При этом фактов причинения тяжкого вреда здоровья уменьшилось на 11%, изнасилований – на 22%. Вместе с тем число зарегистрированных убийств увеличилось с 86 до 100.

Преступлений против собственности также сократились на 4% - до 20 788 случаев. Угонять автомобили стали на  10% меньше – 209.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Полиция#Уголовное дело
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