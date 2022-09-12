В Новосибирске стало меньше преступности в 2022 году

Так, за 8 месяцев в период с января по август в Новосибирске снизилась преступность на 1%. На 10% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, которых зарегистрировано 7 281.
Количество преступлений против жизни и здоровья граждан снизилось на 6% и составило 1 608. При этом фактов причинения тяжкого вреда здоровья уменьшилось на 11%, изнасилований – на 22%. Вместе с тем число зарегистрированных убийств увеличилось с 86 до 100.
Преступлений против собственности также сократились на 4% - до 20 788 случаев. Угонять автомобили стали на 10% меньше – 209.