В Новосибирске стало меньше преступности в 2022 году

Количество преступлений против жизни и здоровья граждан снизилось на 6% и составило 1 608. При этом фактов причинения тяжкого вреда здоровья уменьшилось на 11%, изнасилований – на 22%. Вместе с тем число зарегистрированных убийств увеличилось с 86 до 100.