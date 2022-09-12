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Возбуждено уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны – это сделали ради строительства гостиницы.

Дело было возбуждено за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России

По версии следствия, 24 августа снесли стелу в честь 45-летия победы в ВОВ в Калининском районе Новосибирска. Теперь из-за этого следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления под контролем главы СК Александра Бастрыкина.

Напомним, что стелу в Новосибирске снесли еще летом этого года. Тогда в мэрии заявили, что демонтаж был запланирован, а сейчас конструкцию реконструируют.

#Криминал#Новосибирск#Стела#Война#Преступление#Следственный комитет#Александр Кондратьев
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