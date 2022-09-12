Юрист из Новосибирска оценил последствия уголовного дела за снос стелы ВОВ

Новосибирский юрист Алексей Аржанников рассказал, что грозит за снос стелы героям Великой Отечественной войны. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа.