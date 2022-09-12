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Юрист из Новосибирска оценил последствия уголовного дела за снос стелы ВОВ

Сегодня, 13:23
Новосибирский юрист Алексей Аржанников рассказал, что грозит за снос стелы героям Великой Отечественной войны. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа.

Со слов руководителя юридического департамента Холдинга «Люди Дела» Алексея Аржанникова, расследование дела направят на выяснения обстоятельств сноса.

«Далеко не всегда возбуждение уголовного дела означает, что рассматриваемая правоохранительными органами ситуация является преступлением. Пока трудно предположить, какой состав преступления будут рассматривать компетентные органы», — объяснил юрист в беседе с «АиФ-Новосибирск».  

Напомним, ранее глава СК РФ поручил проверить снос стелы в память героям Великой Отечественной Войны в Новосибирске.

#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Полиция#2022#Эмилия Каплунская
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