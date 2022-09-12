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Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области растет среди школьников

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
В Новосибирской области фиксируется рост заражений коронавирусной инфекции. Среди заболевших — дети, о чем заявили мэр города Анатолий Локоть и министр здравоохранения Константин Хальзов во время оперативного совещания 12 сентября.

По последним данным, в число заболевших вошли 4 ребенка из двух школ. Случаи заболевания ковидом обнаружили и в двух детсадах.

Среди взрослого населения также фиксируется рост заболевших. Министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что за сутки Covid-19 заболели 924 человека. С подтвержденным вирусом или с подозрением на него госпитализировали 14 пациентов. В настоящий момент 30% коечного фонда — свободно.

Как отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора Наталья Ильиных, за неделю выявлено 6 044 случаев заболеваний коронавирусом. 99% зараженных болеют в форме ОРВИ.

«Всего на прошлой неделе зарегистрировано 6 044 случая, что на 28,6% больше, чем на прошлой неделе. Третью неделю отмечается снижение темпа роста заболеваемости. Ковид протекает в форме ОРВИ. На этой неделе рост заболеваемости зарегистрирован как среди взрослых, так и среди детей», - отметила во время совещания Наталья Ильных. 
#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#Дети#2022#Эмилия Каплунская
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