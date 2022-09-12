Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области растет среди школьников

Среди взрослого населения также фиксируется рост заболевших. Министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что за сутки Covid-19 заболели 924 человека. С подтвержденным вирусом или с подозрением на него госпитализировали 14 пациентов. В настоящий момент 30% коечного фонда — свободно.