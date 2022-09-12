Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области растет среди школьников

По последним данным, в число заболевших вошли 4 ребенка из двух школ. Случаи заболевания ковидом обнаружили и в двух детсадах.
Среди взрослого населения также фиксируется рост заболевших. Министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что за сутки Covid-19 заболели 924 человека. С подтвержденным вирусом или с подозрением на него госпитализировали 14 пациентов. В настоящий момент 30% коечного фонда — свободно.
Как отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора Наталья Ильиных, за неделю выявлено 6 044 случаев заболеваний коронавирусом. 99% зараженных болеют в форме ОРВИ.
«Всего на прошлой неделе зарегистрировано 6 044 случая, что на 28,6% больше, чем на прошлой неделе. Третью неделю отмечается снижение темпа роста заболеваемости. Ковид протекает в форме ОРВИ. На этой неделе рост заболеваемости зарегистрирован как среди взрослых, так и среди детей», - отметила во время совещания Наталья Ильных.