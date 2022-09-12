По мнению вице-спикера законодательно собрания Новосибирской области, руководителя фракции партии "Единая Россия" в региональном парламенте и заместителя секретаря регионального партийного отделения Андрея Панферова, залог успеха единороссов на выборах 2022 в Новосибирской области кроется в том, что партия представила самую понятную для людей программу. Кроме того, считает Панферов, соперники не смогли выставить достойных кандидатов.