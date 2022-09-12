По мнению вице-спикера законодательно собрания Новосибирской области, руководителя фракции партии "Единая Россия" в региональном парламенте и заместителя секретаря регионального партийного отделения Андрея Панферова, залог успеха единороссов на выборах 2022 в Новосибирской области кроется в том, что партия представила самую понятную для людей программу. Кроме того, считает Панферов, соперники не смогли выставить достойных кандидатов.
"Были вполне узнаваемые люди, те, которые работают, например, на Барабинском округе Константин Терещенко. А все остальные кандидаты, которые были, они заведомо шли на проигрыш. Часть какая-то была не с округа, какая-то часть уже несколько раз пыталась, у них не получилось", - сказал Панферов в беседе с корреспондентом Atas.info.
Отсутствие сколь-нибудь заметных результатов у КПРФ вице-спикер Заксобрания считает "лакмусовой бумажкой", которая показывает текущее положение дел в Коммунистической партии и ее влиятельность на региональном политическом поле.
"Что помощь Донбассу, что помощь вооруженным силам – по этим вопросам сейчас "Единая Россия" находится на лидирующих позициях. А это сейчас и определяет, прежде всего, политические пристрастия наших избирателей", - подчеркнул Андрей Панферов.
По предварительным итогам голосования, которое проходило в Новосибирской области 9-11 сентября, кандидаты от "Единой России" получили мандаты депутатов Заксобрания по обоим округам, где проходили довыборы. Так же единороссам достались 35 из 39 мандатов местных советов.