Чем опасно курение электронных сигарет – отвечает детский нарколог из Новосибирска

Зачастую, у несовершеннолетних во время курения кружится голова, а иногда возникают психические и физические нарушения, также есть риск пневмонии и проблем с легкими. Электронные сигареты также опасны, как и обычные, пишет НГС. Они приводят к зависимости, причем более серьезной.