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Чем опасно курение электронных сигарет – отвечает детский нарколог из Новосибирска

Сегодня, 20:37
Фото: 1MI

Нарколог из Новосибирска рассказала о вреде курения электронных сигарет

В Новосибирске недавно произошла трагедия – 15-летний подросток покурил электронную сигарету, ему стало плохо, он упал и умер. В связи с этим, главный нарколог региона Нина Кошляк рассказала о вреде курения электронных сигарет для детей.

Нарколог Нина Кошляк сообщает, что в некоторых электронных сигаретах есть никотин, а затяжки равны одной пачки сигареты. Порой школьники без раздумий покупают парилки и ориентируются только на вкус, не зная о последствиях.

Зачастую, у несовершеннолетних во время курения кружится голова, а иногда возникают психические и физические нарушения, также есть риск пневмонии и проблем с легкими. Электронные сигареты также опасны, как и обычные, пишет НГС. Они приводят к зависимости, причем более серьезной.

#Эмилия Каплунская#Наркотики#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Смерть#2022
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