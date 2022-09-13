Четыре автобуса в Новосибирске изменят маршрут с 15 по 21 сентября

Как уточнили в муниципалитете, смена движения изменится из-за ремонта теплотрассы. Речь идет об участке улицы Гидромонтажной и улицы Энгельса.
Так, автобусы № 45, 45к, 48 с 15 по 20 сентября будут ходить в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Часовой до улицы Ветлужской: по улицам Печатников, Молодости, Софийской, а дальше по привычному маршруту.
Автобус №23 начнет ездить в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Часовой до улицы Варшавской: по улицам Печатников, Бердышева, а дальше по обычному маршруту.