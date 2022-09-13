Четыре автобуса в Новосибирске изменят маршрут с 15 по 21 сентября

Так, автобусы № 45, 45к, 48 с 15 по 20 сентября будут ходить в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Часовой до улицы Ветлужской: по улицам Печатников, Молодости, Софийской, а дальше по привычному маршруту.