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Четыре автобуса в Новосибирске изменят маршрут с 15 по 21 сентября

Сегодня, 19:56
Фото: 1MI
В Новосибирске поменяют свой маршрут сразу четыре автобуса - №45, 45к, 48 и 23, о чем сообщили в мэрии города.

Как уточнили в муниципалитете, смена движения изменится из-за ремонта теплотрассы. Речь идет об участке улицы Гидромонтажной и улицы Энгельса.

Так, автобусы № 45, 45к, 48 с 15 по 20 сентября будут ходить в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Часовой до улицы Ветлужской: по улицам Печатников, Молодости, Софийской, а дальше по привычному маршруту.

Автобус №23 начнет ездить в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Часовой до улицы Варшавской: по улицам Печатников, Бердышева, а дальше по обычному маршруту.

#Эмилия Каплунская#Город#Транспорт#Новосибирск#Дороги#2022#Ремонт
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