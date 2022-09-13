Директор спортцентра в Новосибирске получил условный срок за травмы детей на батутах

В апреле 2022 года суд вынес приговор 28-летнему Андрею Кожевникову. Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
«Программа занятий с детьми включала сложно-координационные прыжки, инструкторы-консультанты не имели необходимой квалификации, потребители не информировались о рисках травмирования, медицинские работники в спортивном центре отсутствовали», - сообщают в прокуратуре.
В итоге за год 2016 и 2017г. Травмировались на батутах 10 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Свою вину Кожевников не признал. Суд назначил ему 2 года условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Адвокат обжаловал решение суда, однако ведомство оставило его без изменений.