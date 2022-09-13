atas.info
ГлавноеВсе новости

Как зайти в почту Яндекса: где теперь искать свои письма

Сегодня, 13:12
Фото: 1MI
После приобретения компаний VK популярных сервисов Яндекса Дзен и Новости пользователи столкнулись с тем, что теперь на обновленной главной странице невозможно зайти в свой почтовый аккаунт. Рассказываем, где теперь искать Яндекс-почту

При попытке зайти на главную страницу отечественного поисковика yandex.ru пользователи сталкивается с тем, что происходит автоматическое перенаправление на dzen.ru. Внешне для пользователя практически ничего не изменилось, однако иконка доступа к почте Яндекс исчезла из нового интерфейса.

Куда пропала главная страница Яндекса: что происходит с российским поисковиком
Узнать подробнее

Почта Яндекса, равно как и другие популярные сервисы от российского поисковика - Еда, Диск, Картинки, Карты  и т.д. расположены на портале ya.ru. Все пароли, которые были заданы пользователем, продолжают действовать.  

Изменения связаны с тем, что в понедельник, 12 сентября, компания Яндекс объявила о том, что закрыла сделку по продаже сервисов Дзен и Новости компании VK. Таким образом, эти две популярные платформы теперь находятся по адресу dzen.ru.

"На новой странице также расположился топ новостей – "Сейчас в СМИ". Сюжеты полностью сохраняют текущий вид: в них остается дайджест, медиаблок, блок "Подробнее о событии", "Самое цитируемое" и официальный комментарий", - говорится в сообщении VK.

Читайте также:
Куда пропала главная страница Яндекса: что происходит с российским поисковикомСервисы «Яндекс» перестали работать в Новосибирске«Яндекс» заявил о продаже сервисов «Новости» и «Дзен»
#Общество#Новосибирск#Яндекс#Дзен#Почта
Подпишитесь
Полмиллиарда за сервелат: Черкизово подало иск в суд к новосибирской Торговой площади
Сегодня, 12:38
Новосибирский инфекционист заявил, что вакцина от COVID-19 и удаленка уже не помогут
Вчера, 15:42
Власти подали многомиллионный иск к оператору рекламы в Новосибирске
Вчера, 08:55
Жара до +27: в Новосибирск придет настоящее бабье лето в сентябре 2022
Вчера, 12:06
Возбуждено уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске
Вчера, 18:00
"КПРФ потеряла функцию оппозиционера": итоги выборов 2022 в Новосибирской области
Вчера, 13:32