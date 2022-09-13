При попытке зайти на главную страницу отечественного поисковика yandex.ru пользователи сталкивается с тем, что происходит автоматическое перенаправление на dzen.ru. Внешне для пользователя практически ничего не изменилось, однако иконка доступа к почте Яндекс исчезла из нового интерфейса.
Почта Яндекса, равно как и другие популярные сервисы от российского поисковика - Еда, Диск, Картинки, Карты и т.д. расположены на портале ya.ru. Все пароли, которые были заданы пользователем, продолжают действовать.
Изменения связаны с тем, что в понедельник, 12 сентября, компания Яндекс объявила о том, что закрыла сделку по продаже сервисов Дзен и Новости компании VK. Таким образом, эти две популярные платформы теперь находятся по адресу dzen.ru.
"На новой странице также расположился топ новостей – "Сейчас в СМИ". Сюжеты полностью сохраняют текущий вид: в них остается дайджест, медиаблок, блок "Подробнее о событии", "Самое цитируемое" и официальный комментарий", - говорится в сообщении VK.