Практика показывает, что отопление всегда включают в 20-х числах сентября. Этот год не стал исключением.
В 2022 году отопление включат 15 числа. Тепло начнут давать постепенно – с 15 сентября в социальных объектах, а с 19 сентября в жилых домах.
С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, а с 19 сентября – иных объектов. Решение о начале отопительного сезона принимает мэрия Новосибирска.
Подача тепла стартует после того, как в городе сохранится температура в пределах +8 градусов – пять дней. Погодные сервисы прогнозируют температуру в пределах +10…+13 градусов. Также в конце сентября в Новосибирск придет бабье лето – жара до +27 тепла.