Отопление в Новосибирской области подключат через 2 дня, о чем официально заявили в мэрии города. Однако к постепенному подключению сначала готовят социальные объекты, а только после – жилые дома. Точная дата, когда включат отопление – в материале Atas.info.

Когда в Новосибирской области дадут отопление Какие объекты подключат к теплу с 15 сентября 2022 в Новосибирске