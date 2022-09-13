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Какого числа начинается отопительный сезон 2022 в Новосибирске – в сентябре

Сегодня, 07:23
Фото: 1MI
Отопление в Новосибирской области подключат через 2 дня, о чем официально заявили в мэрии города. Однако к постепенному подключению сначала готовят социальные объекты, а только после – жилые дома. Точная дата, когда включат отопление – в материале Atas.info.

Когда в Новосибирской области дадут отопление

Практика показывает, что отопление всегда включают в 20-х числах сентября. Этот год не стал исключением.

  • В 2019 году отопление включили 25 сентября;
  • В 2020 году – 22 сентября;
  • В 2021 году – 20 сентября;

В 2022 году отопление включат 15 числа. Тепло начнут давать постепенно – с 15 сентября в социальных объектах, а с 19 сентября в жилых домах.  

Начало отопительного сезона в Новосибирске: точные даты в 2022 году
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Какие объекты подключат к теплу с 15 сентября 2022 в Новосибирске

С 15 сентября начнется подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций, а с 19 сентября – иных объектов. Решение о начале отопительного сезона принимает мэрия Новосибирска.

Подача тепла стартует после того, как в городе сохранится температура в пределах  +8 градусов – пять дней. Погодные сервисы прогнозируют температуру в пределах +10…+13 градусов. Также в конце сентября в Новосибирск придет бабье лето – жара до +27 тепла.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Отопление
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