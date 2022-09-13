Во вторник, 13 сентября, новосибирцы обнаружили, что при попытке зайти по адресу yandex.ru происходит автоматическое перенаправление на dzen.ru. При этом сайт внешне похож на привычный Яндекс. Заговорили даже о кибер-мошенничестве. Пользователи браузера Mozilla столкнулись с дополнительной проблемой – при открытии сохраненной вкладки происходит перенаправление на англоязычную страницу yandex.com. При этом, например, попасть отсюда в свою почту невозможно – система не принимает пароль. Есть ссылка для перехода на yandex.ru, но в итоге люди все равно оказываются на dzen.ru. Однако, ничего криминального в этом нет.