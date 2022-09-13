Во вторник, 13 сентября, новосибирцы обнаружили, что при попытке зайти по адресу yandex.ru происходит автоматическое перенаправление на dzen.ru. При этом сайт внешне похож на привычный Яндекс. Заговорили даже о кибер-мошенничестве. Пользователи браузера Mozilla столкнулись с дополнительной проблемой – при открытии сохраненной вкладки происходит перенаправление на англоязычную страницу yandex.com. При этом, например, попасть отсюда в свою почту невозможно – система не принимает пароль. Есть ссылка для перехода на yandex.ru, но в итоге люди все равно оказываются на dzen.ru. Однако, ничего криминального в этом нет.
В понедельник, 12 сентября, компания Яндекс объявила о том, что закрыла сделку по продаже сервисов Дзен и Новости компании VK. Таким образом, эти две популярные платформы теперь находятся по адресу dzen.ru.
"На новой странице также расположился топ новостей – "Сейчас в СМИ". Сюжеты полностью сохраняют текущий вид: в них остается дайджест, медиаблок, блок "Подробнее о событии", "Самое цитируемое" и официальный комментарий", - говорится в сообщении VK.
Иными словами, для пользователя практически ничего не изменилось. Как раньше, можно выбрать, какой топ новостей читать – федеральный или новосибирский. Лента рекомендаций Дзена по-прежнему расположена ниже новостного блока. Сверху есть строка поиска в Яндексе – компания сохранила за собой поисковик и он интегрирован в интерфейс Дзена. Присутствует и прогноз погоды от Яндекса.
Однако, новый интерфейс не позволяет попасть напрямую в почту Яндекса, соответствующей иконки не предусмотрено. Равно как и нет доступа к другим популярным сервисам Яндекса – Еда, Диск, Картинки, Карты. Эти ресурсы доступны либо по прямым ссылкам, либо на них можно зайти с портала ya.ru.
В обмен на Новости и Дзен Яндекс получил от VK бренд Delivery Club. Приложение и сайт Delivery Club продолжат работу, при этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.