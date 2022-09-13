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Куда пропала главная страница Яндекса: что происходит с российским поисковиком

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Агрегатор новостей Яндекс пропал в Новосибирске. При попытке зайти на привычную закладку браузер перенаправляет на сайт dzen.ru. Рассказываем, что произошло, и где искать привычные сервисы

Во вторник, 13 сентября, новосибирцы обнаружили, что при попытке зайти по адресу yandex.ru происходит автоматическое перенаправление на dzen.ru. При этом сайт внешне похож на привычный Яндекс. Заговорили даже о кибер-мошенничестве. Пользователи браузера Mozilla столкнулись с дополнительной проблемой – при открытии сохраненной вкладки происходит перенаправление на англоязычную страницу yandex.com. При этом, например, попасть отсюда в свою почту невозможно – система не принимает пароль. Есть ссылка для перехода на yandex.ru, но в итоге люди все равно оказываются на dzen.ru. Однако, ничего криминального в этом нет.

В понедельник, 12 сентября, компания Яндекс объявила о том, что закрыла сделку по продаже сервисов Дзен и Новости компании VK. Таким образом, эти две популярные платформы теперь находятся по адресу dzen.ru.

"На новой странице также расположился топ новостей – "Сейчас в СМИ". Сюжеты полностью сохраняют текущий вид: в них остается дайджест, медиаблок, блок "Подробнее о событии", "Самое цитируемое" и официальный комментарий", - говорится в сообщении VK.

Иными словами, для пользователя практически ничего не изменилось. Как раньше, можно выбрать, какой топ новостей читать – федеральный или новосибирский. Лента рекомендаций Дзена по-прежнему расположена ниже новостного блока. Сверху есть строка поиска в Яндексе – компания сохранила за собой поисковик и он интегрирован в интерфейс Дзена. Присутствует и прогноз погоды от Яндекса.

Однако, новый интерфейс не позволяет попасть напрямую в почту Яндекса, соответствующей иконки не предусмотрено. Равно как и нет доступа к другим популярным сервисам Яндекса – Еда, Диск, Картинки, Карты. Эти ресурсы доступны либо по прямым ссылкам, либо на них можно зайти с портала ya.ru.  

В обмен на Новости и Дзен Яндекс получил от VK бренд Delivery Club. Приложение и сайт Delivery Club продолжат работу, при этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой.

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