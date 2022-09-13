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Новосибирец попал в реанимацию после конфликта с сотрудниками рыбнадзора

Сегодня, 17:53
Фото: 1MI
Жителя Новосибирской области Сергея Анисова доставили в больницу с разбитой головой после того, как он прокатился с сотрудниками рыбнадзора на служебном УАЗе. По их версии, мужчина выпрыгнул на ходу из автомобиля по пути в отделение полиции.

Как стало известно НГС, инцидент произошел 3 сентября недалеко от деревни Новорозино. Там 33-летний пострадавший рыбачил с другом Валентином на мосту через протоку Кожурла. В какой-то момент к ним подъехала машина рыбнадзора без опознавательных знаков. У Сергея с одним из сотрудников ведомства начался конфликт, который перешел в настоящую потасовку с применением перцовки.

Валентин рассказал, что без дальнейших препираний Сергей всё же сел к ним в машину на переднее сиденье. А пока он складывал удочки, чтобы поехать следом, с дурными новостями подоспел их общий знакомый.  

«Подъехал знакомый и сказал, что там кто-то в канаве валяется, рыбоохрана рядом стоит. Я говорю, мол, так это же Серега!» - вспомнил Валентин.

Новосибирец проехал пару километров по трассе и увидел в канве своего друга Сергея. Рядом стояли специалисты рыбнадзора, которые сказали, что мужчина сам выпрыгнул из УАЗа на скорости 40–50 км в час. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Сейчас он в коме.

Родные Анисова сомневаются, что он мог вести себя неадекватно, ведь и на рыбалке даже не пил. К тому же, они не верят, что Сергей мог промышлять чем-то незаконным. Мужчины рыбачили на спиннинг – это не возбраняется на протоке. Родственники пытались выяснить обстоятельства произошедшего, но пока им никто ничего не говорил.

Сестра рыбака уверена, что в этом инциденте много не состыковок. Её брата, как предполагаемого нарушителя, не могли посадить на переднее сидение. К тому же, от падения из автомобиля на его теле нет других повреждений, только травма головы.

Сейчас следователи СУ СКР по Новосибирской области проводят по факту случившегося проверку.

 

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Рыбалка
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