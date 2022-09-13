Новосибирец попал в реанимацию после конфликта с сотрудниками рыбнадзора

Родные Анисова сомневаются, что он мог вести себя неадекватно, ведь и на рыбалке даже не пил. К тому же, они не верят, что Сергей мог промышлять чем-то незаконным. Мужчины рыбачили на спиннинг – это не возбраняется на протоке. Родственники пытались выяснить обстоятельства произошедшего, но пока им никто ничего не говорил.