Новосибирец попал в реанимацию после конфликта с сотрудниками рыбнадзора

Как стало известно НГС, инцидент произошел 3 сентября недалеко от деревни Новорозино. Там 33-летний пострадавший рыбачил с другом Валентином на мосту через протоку Кожурла. В какой-то момент к ним подъехала машина рыбнадзора без опознавательных знаков. У Сергея с одним из сотрудников ведомства начался конфликт, который перешел в настоящую потасовку с применением перцовки.
Валентин рассказал, что без дальнейших препираний Сергей всё же сел к ним в машину на переднее сиденье. А пока он складывал удочки, чтобы поехать следом, с дурными новостями подоспел их общий знакомый.
«Подъехал знакомый и сказал, что там кто-то в канаве валяется, рыбоохрана рядом стоит. Я говорю, мол, так это же Серега!» - вспомнил Валентин.
Новосибирец проехал пару километров по трассе и увидел в канве своего друга Сергея. Рядом стояли специалисты рыбнадзора, которые сказали, что мужчина сам выпрыгнул из УАЗа на скорости 40–50 км в час. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Сейчас он в коме.
Родные Анисова сомневаются, что он мог вести себя неадекватно, ведь и на рыбалке даже не пил. К тому же, они не верят, что Сергей мог промышлять чем-то незаконным. Мужчины рыбачили на спиннинг – это не возбраняется на протоке. Родственники пытались выяснить обстоятельства произошедшего, но пока им никто ничего не говорил.
Сестра рыбака уверена, что в этом инциденте много не состыковок. Её брата, как предполагаемого нарушителя, не могли посадить на переднее сидение. К тому же, от падения из автомобиля на его теле нет других повреждений, только травма головы.
Сейчас следователи СУ СКР по Новосибирской области проводят по факту случившегося проверку.