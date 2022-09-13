О гибели человека в массовой аварии на Большевистской заявили новосибирцы

После произошедшего, BMW также задел стоящие «Жигули» и седан Mercedes-Benz. Очевидцы заявляют о погибшем водителе «Жигулей». Однако официально информацию в ГИБДД не прокомментировали. Другие же свидетели аварии заявляют, что пострадавших в массовом ДТП не было.