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О гибели человека в массовой аварии на Большевистской заявили новосибирцы

Сегодня, 09:22
Фото: АСТ-54
В Новосибирске, 12 сентября, произошло массовое ДТП на улице Большевистская. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в группе «АСТ-54», также заявив, что погиб один из водителей.

Авария случилась у дома №103 – там лоб в лоб столкнулись кроссоверы BMW X5 и Haval F7. Виновником ДТП стал BMW, который на большой скорости врезался в стоящий на светофоре автомобиль.

После произошедшего, BMW также задел стоящие «Жигули» и седан Mercedes-Benz. Очевидцы заявляют о погибшем водителе «Жигулей». Однако официально информацию в ГИБДД не прокомментировали. Другие же свидетели аварии заявляют, что пострадавших в массовом ДТП не было.

«Я был свидетелем этого всего. Водитель BMW X5 и Haval F7 не пострадали. Труп - это парень, друг водителя BMW X5. Они стояли, оформлялись. Вдруг вылетел водитель "шестерки" и сбил этого парня. Как я понял, водитель был пьяным», - прокомментировал новосибирец в комментариях.

Напомним, ранее у собаки оторвало хвост в ДТП с неизвестным водителем в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#Смерть#Дороги#ДТП
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