О гибели человека в массовой аварии на Большевистской заявили новосибирцы

Авария случилась у дома №103 – там лоб в лоб столкнулись кроссоверы BMW X5 и Haval F7. Виновником ДТП стал BMW, который на большой скорости врезался в стоящий на светофоре автомобиль.
После произошедшего, BMW также задел стоящие «Жигули» и седан Mercedes-Benz. Очевидцы заявляют о погибшем водителе «Жигулей». Однако официально информацию в ГИБДД не прокомментировали. Другие же свидетели аварии заявляют, что пострадавших в массовом ДТП не было.
«Я был свидетелем этого всего. Водитель BMW X5 и Haval F7 не пострадали. Труп - это парень, друг водителя BMW X5. Они стояли, оформлялись. Вдруг вылетел водитель "шестерки" и сбил этого парня. Как я понял, водитель был пьяным», - прокомментировал новосибирец в комментариях.
Напомним, ранее у собаки оторвало хвост в ДТП с неизвестным водителем в Новосибирске.