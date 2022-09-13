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Полмиллиарда за сервелат: Черкизово подало иск в суд к новосибирской Торговой площади

Сегодня, 12:38
Фото: Официальный сайт "Черкизово"/Скриншот с сайта гипермаркета "Лента"

«Черкизово» требует полмиллиарда за сервелат с новосибирской «Торговой площади»

Группа «Черкизово» подала иск в суд к компании «Торговая площадь» в Новосибирске с требованием компенсации около полмиллиарда рублей. Московский мясной гигант уличил нашего местного производителя в продаже сервелата под запатентованными названиями.
«Дело связано с незаконным использованием «Торговой площади» товарных знаков, принадлежащих АО «ЧМПЗ»: «БОРОДИНСКАЯ» (свидетельство РФ №263638), «Губернский» (№198780/1), «Губернская» (№ 819489), «Губернские» (№823876). Мы обнаружили, что новосибирская компания производит сервелат под этими названиями, а ООО «Самобранка» занимается реализацией этой продукции, в том числе, через интернет-магазин», - рассказал Atas.info Олег Трутнев, представитель пресс-службы Группы «Черкизово».

Также в «Черкизовском мясоперерабатывающем заводе» отметили, что «ТП» не обращалась к ним за разрешением на использование товарных знаков. А по закону, такая продукция является контрафактной.

«Правообладатель вправе требовать от нарушителей уничтожения такой продукции и выплаты компенсации. Сначала АО «ЧМПЗ» обратилось к ООО «Торговая площадь» с претензией, которая, к сожалению, была оставлена без удовлетворения. После чего мы были вынуждены обратиться в суд», - пояснили в компании «Черкизово», являющейся крупнейшим российским производителем мяса.

Московский производитель мясных изделий теперь требует от нарушителей компенсацию в двукратном размере стоимости «украденной» продукции. По их расчетам, это 448 млн рублей. Данные об объемах контрафакта они получили от Россельхознадзора, а цена этих товаров указывалась в чеке.

Редакция Atas.info обратилась за комментарием по этому Арбитражному судебному процессу к новосибирской «Торговой площади», но ответа от них пока не последовало.

«Сейчас мы не можем комментировать эту ситуацию. В деле разбираются наши юристы», - коротко отметил представитель ООО «Торговая площадь» в разговоре с Atas.info.

Напомним, ранее Atas.info писал об иске ушедшего из России Adidas к новосибирскому племзаводу «Ирмень». Согласно материалам дела, товары зарубежного бренда спортивной одежды пострадали от пожара, который произошел в торговой зоне «Ирменя» во время ярмарки.

#Алина Шефер#Новосибирск#Суд#Общество
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