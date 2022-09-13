Московский производитель мясных изделий теперь требует от нарушителей компенсацию в двукратном размере стоимости «украденной» продукции. По их расчетам, это 448 млн рублей. Данные об объемах контрафакта они получили от Россельхознадзора, а цена этих товаров указывалась в чеке.