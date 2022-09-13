«Дело связано с незаконным использованием «Торговой площади» товарных знаков, принадлежащих АО «ЧМПЗ»: «БОРОДИНСКАЯ» (свидетельство РФ №263638), «Губернский» (№198780/1), «Губернская» (№ 819489), «Губернские» (№823876). Мы обнаружили, что новосибирская компания производит сервелат под этими названиями, а ООО «Самобранка» занимается реализацией этой продукции, в том числе, через интернет-магазин», - рассказал Atas.info Олег Трутнев, представитель пресс-службы Группы «Черкизово».
Также в «Черкизовском мясоперерабатывающем заводе» отметили, что «ТП» не обращалась к ним за разрешением на использование товарных знаков. А по закону, такая продукция является контрафактной.
«Правообладатель вправе требовать от нарушителей уничтожения такой продукции и выплаты компенсации. Сначала АО «ЧМПЗ» обратилось к ООО «Торговая площадь» с претензией, которая, к сожалению, была оставлена без удовлетворения. После чего мы были вынуждены обратиться в суд», - пояснили в компании «Черкизово», являющейся крупнейшим российским производителем мяса.
Московский производитель мясных изделий теперь требует от нарушителей компенсацию в двукратном размере стоимости «украденной» продукции. По их расчетам, это 448 млн рублей. Данные об объемах контрафакта они получили от Россельхознадзора, а цена этих товаров указывалась в чеке.
Редакция Atas.info обратилась за комментарием по этому Арбитражному судебному процессу к новосибирской «Торговой площади», но ответа от них пока не последовало.
«Сейчас мы не можем комментировать эту ситуацию. В деле разбираются наши юристы», - коротко отметил представитель ООО «Торговая площадь» в разговоре с Atas.info.
Напомним, ранее Atas.info писал об иске ушедшего из России Adidas к новосибирскому племзаводу «Ирмень». Согласно материалам дела, товары зарубежного бренда спортивной одежды пострадали от пожара, который произошел в торговой зоне «Ирменя» во время ярмарки.