Прокуратура восстановила проезд к дачным обществам в Новосибирской области

Прокуратура провела проверку по факту закрытия единственного подъезда к территориям СНТ «Иня-НАПО» Каменского сельсовета и СНТ «Хуторок» Станционного сельсовета.
«Решение о закрытии указанного подъезда, являющегося технологическим проездом в полосе отвода железной дороги и не предназначенного для проезда по нему транспорта, с учетом позиции названного сельсовета принято филиалом ОАО «РЖД», - сообщают в прокуратуре.
В итоге ведомство внесло представления главам Каменского и Станционного сельсоветов. Проезд восстановили.