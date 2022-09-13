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Прокуратура восстановила проезд к дачным обществам в Новосибирской области

Сегодня, 13:23
Благодаря прокурорским реагированиям в Новосибирской области восстановили проезд к территориям нескольких садовых товариществ.

Прокуратура провела проверку по факту закрытия единственного подъезда к территориям СНТ «Иня-НАПО» Каменского сельсовета и СНТ «Хуторок» Станционного сельсовета.

«Решение о закрытии указанного подъезда, являющегося технологическим проездом в полосе отвода железной дороги и не предназначенного для проезда по нему транспорта, с учетом позиции названного сельсовета принято филиалом ОАО «РЖД», - сообщают в прокуратуре.

В итоге ведомство внесло представления главам Каменского и Станционного сельсоветов. Проезд восстановили.

#Эмилия Каплунская#Прокуратура#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#2022#Дороги
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