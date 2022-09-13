Разведчик-санитар из Новосибирской области Евгений Гауэрт погиб на Украине

«В сложный для Родины час он, молодой парень, принял решение, что ему нужно быть там, на Донбассе, защищать мирных жителей от украинских националистов. Он героически погиб в ходе боевой операции, но до конца остался верен Родине и присяге», - сообщается на сайте администрации Сузунского района.
Сослуживцы разведчика рассказали, как погиб их товарищ. По их словам, Евгений был в дозоре и первым поднял тревогу, заметив на горизонте противника.
Так как он был санитаром, то оказывал помощь раненым во время боя, но сам подорвался от снаряда. Также товарищи Евгения поделились, что он был настоящим патриотом и погиб как герой.
Напомним, ранее мурал в честь погибшего на спецоперации в Украине военного открыли в Новосибирске.