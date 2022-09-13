atas.info
ГлавноеВсе новости

Разведчик-санитар из Новосибирской области Евгений Гауэрт погиб на Украине

Сегодня, 19:44
Фото: 1MI
В Сузуне Новосибирской области состоялось прощание с погибшим во время спецоперации на Украине Евгением Гауэрта. Об этом сообщается на сайте администрации района.
«В сложный для Родины час он, молодой парень, принял решение, что ему нужно быть там, на Донбассе, защищать мирных жителей от украинских националистов. Он героически погиб в ходе боевой операции, но до конца остался верен Родине и присяге», - сообщается на сайте администрации Сузунского района.

Сослуживцы разведчика рассказали, как погиб их товарищ. По их словам, Евгений был в дозоре и первым поднял тревогу, заметив на горизонте противника.

Так как он был санитаром, то оказывал помощь раненым во время боя, но сам подорвался от снаряда. Также товарищи Евгения поделились, что он был настоящим патриотом и погиб как герой.

Напомним, ранее мурал в честь погибшего на спецоперации в Украине военного открыли в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Смерть
Подпишитесь
Полмиллиарда за сервелат: Черкизово подало иск в суд к новосибирской Торговой площади
Сегодня, 12:38
Как зайти в почту Яндекса: где теперь искать свои письма
Сегодня, 13:12
Авиакомпания S7 начала распродажу билетов: самые большие скидки из Новосибирска
Сегодня, 10:52
Поправки в закон о мобилизации не связаны со спецоперацией – депутат ГД Сулейманов
Сегодня, 18:04
Какого числа начинается отопительный сезон 2022 в Новосибирске – в сентябре
Сегодня, 07:23
Директор спортцентра в Новосибирске получил условный срок за травмы детей на батутах
Сегодня, 13:34