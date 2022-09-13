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Posted 13 сентября 2022, 03:31

Published 13 сентября 2022, 03:31

Modified 13 сентября 2022, 03:31

Updated 13 сентября 2022, 03:31

Сбил пешехода и погиб сам: названы подробности смертельной аварии на Большевистской

13 сентября 2022, 03:31

Водитель ВАЗ погиб, устроив массовое ДТП на Большевистской в Новосибирске

Поздно вечером, 12 сентября, в Новосибирске произошла страшная авария, в которой погиб водитель автомобиля ВАЗ, угробивший жизнь пешехода. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, водитель 1983 года рождения, лишенный прав, ехал за рулем автомобиля ВАЗ-2106 по улице Большевистской. У дома № 103 он сбил мужчину 1993 года рождения, который стоял на дороге возле автомобиля, ранее попавшего в ДТП.

После этого «Жигули» врезались в участника другого ДТП - автомобиль Haval F7, которого отбросило в Mercedes-Benz Е-200. В это время водителей в салоне не было.

В результате массовой аварии погиб пешеход, мужчина 1993 года рождения, а также водитель автомобиля ВАЗ-2106 - мужчина 1983 года рождения. Его пассажир ВАЗ-2106 доставлен в больницу с травмами.

#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#ДТП#Дороги#Смерть#Полиция
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