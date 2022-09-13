Суд по делу секты Виссариона начался в Новосибирске

Сергей Тороп, более известен под именем Виссарион был задержан осенью 2020 году. С тех пор он находится в СИЗО.
«Главу деструктивной секты обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - говорится на сайте суда.
Во вторник, 13 сентября суд продлил срок пребывания задержанного до 11 января 2023 года. К рассмотрению дела приступили в закрытом режиме.
Напомним, ранее «Спящим» террористам «Аль-Каиды»* вынесли приговор в Новосибирске - решение суда.