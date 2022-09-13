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Суд по делу секты Виссариона начался в Новосибирске

Сегодня, 19:07
Фото: 1MI
Суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Торопа, Редькина и Ведерникова – они обвиняются в создании запрещенной религиозной секты. Об этом сообщили в Железнодорожном районном суде.

Сергей Тороп, более известен под именем Виссарион был задержан осенью 2020 году. С тех пор он находится в СИЗО.

 «Главу деструктивной секты обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - говорится на сайте суда.

Во вторник, 13 сентября суд продлил срок пребывания задержанного до 11 января 2023 года. К рассмотрению дела приступили в закрытом режиме.

Напомним, ранее «Спящим» террористам «Аль-Каиды»* вынесли приговор в Новосибирске - решение суда

#Общество#Криминал#Новосибирск#Суд#2022#Уголовное дело#Эмилия Каплунская
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