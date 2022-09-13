Судом установлено, что Дмитрий Башмаков заключил договор займа на сумму 22,5 млн рублей с «ТД «Калининский» на период с 20 января 2021 года по 20 января 2026 года. С момента получения денег начислялись проценты в размере 5% годовых. Заемщик допустил просрочку по платежу и от 28.02.2022 истец направил в его адрес требование о погашении долга в течение 30 дней.