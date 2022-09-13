atas.info
ГлавноеВсе новости

ТД «Калининский» остудил у бизнесмена Башмакова долг в 23 млн рублей в Новосибирске

Сегодня, 16:55
Фото: atas.info
Арбитражный суд Новосибирской области принял решение по иску ТД «Калининский» к известному предпринимателю Дмитрию Башмакову, совладельцу ТК «Восток», о возврате займа на сумму более 23 млн рублей. Заседание проходило 10 сентября 2022 года без участия бизнесмена-ответчика, он не явился.

ООО «ТД «Калининский» подал иск к экс-совладельцу этой компании Башмакову, летом этого года. В Новосибирске предприниматель известен, благодаря ТК «Восток» - одного из 5 ТЦ, в который перешли торговцы, закрывшейся Гусинобродской барахолки. К слову, эта барахолка недавно ассоциировалась с криминалом в расследованиях НГС.

Директором ТД «Калининский» является Дмитрий Щербаков, который по совместительству - совладелец ООО «Мета-групп» (адрес: Гусинобродское шоссе, д.68/1). С Башмаковом они конкуренты по бизнесу.

На очередном заседании, прошедшем 10 сентября, судья удовлетворила требования ООО «ТД «Калининский» о взыскании с Башмакова 23 886 931 руб. 48 копеек. Также истцу вернут уплаченную ранее госпошлину в размере 5 274 руб.

Судом установлено, что Дмитрий Башмаков заключил договор займа на сумму 22,5 млн рублей с «ТД «Калининский» на период с 20 января 2021 года по 20 января 2026 года. С момента получения денег начислялись проценты в размере 5% годовых. Заемщик допустил просрочку по платежу и от 28.02.2022 истец направил в его адрес требование о погашении долга в течение 30 дней.

«Между сторонами по состоянию на 01.03.2022 подписан акт сверки взаимных расчетов. В связи с тем, что требование истца о возврате суммы займа и уплате процентов оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд», - отмечается в картотеке Арбитражного суда.

За время, от 21 января 2021 по 28 февраля 2022 года, начисленные проценты в общей сумме составили 1 245 205 руб. 48 копеек. Таким образом, Башмаков должен был возместить 23 886 931 рубль 48 копеек. 

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Суд
Подпишитесь
Полмиллиарда за сервелат: Черкизово подало иск в суд к новосибирской Торговой площади
Сегодня, 12:38
Как зайти в почту Яндекса: где теперь искать свои письма
Сегодня, 13:12
Авиакомпания S7 начала распродажу билетов: самые большие скидки из Новосибирска
Сегодня, 10:52
Модель из Новосибирска София Стейнберг выступила на показе Fendi в Нью-Йорке
Сегодня, 09:42
Какого числа начинается отопительный сезон 2022 в Новосибирске – в сентябре
Сегодня, 07:23
Директор спортцентра в Новосибирске получил условный срок за травмы детей на батутах
Сегодня, 13:34