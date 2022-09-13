ООО «ТД «Калининский» подал иск к экс-совладельцу этой компании Башмакову, летом этого года. В Новосибирске предприниматель известен, благодаря ТК «Восток» - одного из 5 ТЦ, в который перешли торговцы, закрывшейся Гусинобродской барахолки. К слову, эта барахолка недавно ассоциировалась с криминалом в расследованиях НГС.
Директором ТД «Калининский» является Дмитрий Щербаков, который по совместительству - совладелец ООО «Мета-групп» (адрес: Гусинобродское шоссе, д.68/1). С Башмаковом они конкуренты по бизнесу.
На очередном заседании, прошедшем 10 сентября, судья удовлетворила требования ООО «ТД «Калининский» о взыскании с Башмакова 23 886 931 руб. 48 копеек. Также истцу вернут уплаченную ранее госпошлину в размере 5 274 руб.
Судом установлено, что Дмитрий Башмаков заключил договор займа на сумму 22,5 млн рублей с «ТД «Калининский» на период с 20 января 2021 года по 20 января 2026 года. С момента получения денег начислялись проценты в размере 5% годовых. Заемщик допустил просрочку по платежу и от 28.02.2022 истец направил в его адрес требование о погашении долга в течение 30 дней.
«Между сторонами по состоянию на 01.03.2022 подписан акт сверки взаимных расчетов. В связи с тем, что требование истца о возврате суммы займа и уплате процентов оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд», - отмечается в картотеке Арбитражного суда.
За время, от 21 января 2021 по 28 февраля 2022 года, начисленные проценты в общей сумме составили 1 245 205 руб. 48 копеек. Таким образом, Башмаков должен был возместить 23 886 931 рубль 48 копеек.
Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.