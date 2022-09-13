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В Бердске водитель врезался в фонарь во время погони экипажа ДПС

Сегодня, 20:50
Фото: ГИБДД по региону
В Бердске Новосибирской области 12 сентября произошло ДТП, где водитель, скрываясь от экипажа ДПС, врезался в фонарь, о чем сообщили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, сотрудники ДПС потребовались остановить автомобиль Nissan, за рулем которого сидел 25-летний молодой человек. Однако данное требование водитель проигнорировал и попытался скрыться от полиции. Однако сделать ему это не удалось – машина врезалась прямо в столб. В итоге автомобилист получил травмы.  

«Водителя оформили по статье за отказ от медицинского освидетельствования. Санкции данной статьи предусматривают штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до 2 лет», - отметили в ГИБДД по региону.

Напомним, ранее водитель ВАЗ погиб, устроив массовое ДТП на Большевистской в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирская область#Бердск#2022#Полиция#Уголовное дело
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