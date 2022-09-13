В Бердске водитель врезался в фонарь во время погони экипажа ДПС

По данным Госавтоинспекции, сотрудники ДПС потребовались остановить автомобиль Nissan, за рулем которого сидел 25-летний молодой человек. Однако данное требование водитель проигнорировал и попытался скрыться от полиции. Однако сделать ему это не удалось – машина врезалась прямо в столб. В итоге автомобилист получил травмы.