В Новосибирске объявлен аукцион по продаже шести квартир и пяти парковочных мест в жилом комплексе Rich House в центре города. Недвижимость выставлена на реализацию банком "Траст", она находится у него в залоге в качестве обеспечения погашения долга в размере более 670 миллионов рублей. Должник – компания-банкрот "Эпсилон", единоличным владельцем которой является депутат 6 созыва регионального Заксобрания от партии КПРФ Евгений Коновалов.