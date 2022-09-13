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В Новосибирске продают квартиры в элитном ЖК после банкротства фирмы экс-депутата

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI
Шесть квартир в элитном ЖК Rich House выставлены на продажу после банкротства компании "Эпсилон", которая принадлежала бывшему депутату Законодательного собрания Новосибирской области Евгению Коновалову

В Новосибирске объявлен аукцион по продаже шести квартир и пяти парковочных мест в жилом комплексе Rich House в центре города. Недвижимость выставлена на реализацию банком "Траст", она находится у него в залоге в качестве обеспечения погашения долга в размере более 670 миллионов рублей. Должник – компания-банкрот "Эпсилон", единоличным владельцем которой является депутат 6 созыва регионального Заксобрания от партии КПРФ Евгений Коновалов.

К реализации предложены квартиры площадью от 122,3 кв.м. до 186,4 кв.м. с начальной стоимостью от 16 476 480 до 23 904 720 рублей. Стоимость парковочных мест начинается с 1 029 240 рублей.

Торги назначены на 19 октября, шаг аукциона 5%. Это уже вторая попытка продать имущество за долги экс-депутата. Первый аукцион не увенчался успехом, сообщает "Прецедент".

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