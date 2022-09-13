В Новосибирске женщину осудят за махинации со счетами

По данным следствия, подозреваемая обвиняется в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Еще в 2018 году сибирячка обратилась в банк и открыла счета. Далее она передала доступ к ним неустановленному лицу.
По факту этих махинаций, дело направили в суд с утвержденным обвинительным приговором. Свою вину обвиняемая признала.
Напомним, ранее в Новосибирске адвоката Холодкову задержали из-за подозрения в мошенничестве на 4 млн.