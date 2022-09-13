В Новосибирске женщину осудят за махинации со счетами

В Новосибирске 48-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей, о чем сообщили в СУ СК по региону.

По данным следствия, подозреваемая обвиняется в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Еще в 2018 году сибирячка обратилась в банк и открыла счета. Далее она передала доступ к ним неустановленному лицу. По факту этих махинаций, дело направили в суд с утвержденным обвинительным приговором. Свою вину обвиняемая признала. Напомним, ранее в Новосибирске адвоката Холодкову задержали из-за подозрения в мошенничестве на 4 млн.