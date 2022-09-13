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В Новосибирске женщину осудят за махинации со счетами

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
В Новосибирске 48-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей, о чем сообщили в СУ СК по региону.

По данным следствия, подозреваемая обвиняется в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Еще в 2018 году сибирячка обратилась в банк и открыла счета. Далее она передала доступ  к ним неустановленному лицу.

По факту этих махинаций, дело направили в суд с утвержденным обвинительным приговором. Свою вину обвиняемая признала.  

Напомним, ранее в Новосибирске адвоката Холодкову задержали из-за подозрения в мошенничестве на 4 млн. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Город#Новосибирск#Суд#2022#Полиция#Уголовное дело
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