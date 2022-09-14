Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником

Благодаря лесоводов за самоотверженный труд, Андрей Травников отметил, что с точки зрения экономического потенциала лесная база Новосибирской области по своему объёму и качеству уступает другим территориям Сибири, Севера и Дальнего Востока. «Если собственно лесистость территории области составляет более 27%, то треть из этих лесов – это федеральные, региональные природные заказники и памятники, территории местного значения. Важность и ценность экологической, рекреационной, культурной значимости новосибирских лесов в связи с этим невероятно высока. Именно поэтому мы к лесам нашего региона сегодня относимся бережно, происходит некоторая переоценка в подходах к организации работы лесного хозяйства. Продолжается работа по переводу наших лесхозов в формат автономных учреждений, укрепление материальной базы для достижения максимально быстрого реагирования на пожары. Уже одобрены бюджетные решения для покупки автомобилей, тяжёлых бульдозеров для подготовки к следующему сезону. Я поставил задачу по приобретению необходимого количества беспилотников для реагирования на ландшафтные пожары и возгорания. Мы усиливаем наши возможности патрулирования, но объективно надо признать, что с годами ситуация легче не будет, потому что климат меняется, и засушливых периодов в будущем ожидается больше. Проблема возникновения ландшафтных пожаров и их переходов на леса остаётся крайне острой.
Основная работа по выполнению санитарных мероприятий и рубок в лесах всё-таки должна осуществляться нашими лесхозами, потому что у частника-арендатора при заходе в лес иногда интерес получения доходов перевешивает все остальные задачи. Поэтому на лесоводов ложится ещё одна важная обязанность – экологическое просвещение общества, включая предпринимателей», – подчеркнул Андрей Травников.
Не менее важное направление работы лесоводов – восстановление лесов. Региональный проект «Сохранение лесов Новосибирской области» нацпроекта «Экология» предусматривает к 2024 году обеспечение 100-процентного баланса выбытия и восстановления лесов. В Новосибирской области сформирован страховой фонд семян лесных растений в объёме 760,6 кг, из них семена с улучшенными наследственными свойствами – 360 кг.
Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений в 2021 году составил 270%, на 14 сентября 2022 года – 51%, достижение показателя в объёме 100% планируется в осенний период.
В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» запланировано создание объектов лесного семеноводства путём закладки постоянного лесосеменного участка на территории Искитимского лесничества на площади 5 га, который в дальнейшем дополнит уже имеющуюся лесосеменную базу.