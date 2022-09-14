Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником

Благодаря лесоводов за самоотверженный труд, Андрей Травников отметил, что с точки зрения экономического потенциала лесная база Новосибирской области по своему объёму и качеству уступает другим территориям Сибири, Севера и Дальнего Востока. «Если собственно лесистость территории области составляет более 27%, то треть из этих лесов – это федеральные, региональные природные заказники и памятники, территории местного значения. Важность и ценность экологической, рекреационной, культурной значимости новосибирских лесов в связи с этим невероятно высока. Именно поэтому мы к лесам нашего региона сегодня относимся бережно, происходит некоторая переоценка в подходах к организации работы лесного хозяйства. Продолжается работа по переводу наших лесхозов в формат автономных учреждений, укрепление материальной базы для достижения максимально быстрого реагирования на пожары. Уже одобрены бюджетные решения для покупки автомобилей, тяжёлых бульдозеров для подготовки к следующему сезону. Я поставил задачу по приобретению необходимого количества беспилотников для реагирования на ландшафтные пожары и возгорания. Мы усиливаем наши возможности патрулирования, но объективно надо признать, что с годами ситуация легче не будет, потому что климат меняется, и засушливых периодов в будущем ожидается больше. Проблема возникновения ландшафтных пожаров и их переходов на леса остаётся крайне острой.